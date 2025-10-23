ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Trasladan en estado grave a un hombre tras una inmersión de submarinismo en Lanzarote

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los hechos tuvieron lugar en Playa Chica, en el municipio de Tías

Trasladan en estado grave a un hombre tras una inmersión de submarinismo en Lanzarote
Trasladan en estado grave a un hombre tras una inmersión de submarinismo en Lanzarote. Imagen de Archivo

Un hombre de 50 años se encuentra en estado grave tras realizar una inmersión de submarinismo en Playa Chica, ubicada en el municipio de Tías, en Lanzarote.

Los hechos tuvieron lugar este jueves a las 10:36 horas en la mencionada zona. A la hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de un hombre que precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar. Allí, el personal del SUC asistió al afectado en el lugar, que en el momento inicial de la asistencia presentaba una complicación respiratoria por inmersión de carácter grave.

Tras estabilizarlo, se procedió a su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Ábalos pide al Supremo la expulsión de los partidos políticos en la acusación popular

El Cabildo de Gran Canaria acusa al Gobierno regional de llevar al «límite la dependencia»

Fiscalía solicita 60 años de prisión para cuatro patrones de un cayuco en el que murieron unas veinte personas

Así será el operativo especial de tráfico en Santa Cruz de Tenerife para despedir a la Virgen de Candelaria

PSOE y NC acusan de odio a Vox y abandonan la comisión parlamentaria donde intervenía un representante nacional de Vox

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025