Los hechos tuvieron lugar en Playa Chica, en el municipio de Tías

Trasladan en estado grave a un hombre tras una inmersión de submarinismo en Lanzarote. Imagen de Archivo

Un hombre de 50 años se encuentra en estado grave tras realizar una inmersión de submarinismo en Playa Chica, ubicada en el municipio de Tías, en Lanzarote.

Los hechos tuvieron lugar este jueves a las 10:36 horas en la mencionada zona. A la hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de un hombre que precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar. Allí, el personal del SUC asistió al afectado en el lugar, que en el momento inicial de la asistencia presentaba una complicación respiratoria por inmersión de carácter grave.

Tras estabilizarlo, se procedió a su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa.