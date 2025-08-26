Al hombre le cayó encima un pallet con barriles de cerveza, carga que estaba transportando en San Bartolomé de Tirajana

Un hombre se encuentra herido grave tras caerle encima parte de la carga que transportaba en Gran Canaria. Imagen de Archivo

Un hombre de 40 años se encuentra en estado grave tras caerle encima parte de la carga que transportaba en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar este martes a las 09:38 horas en la avenida de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba que un hombre necesitaba asistencia tras caerle encima un pallet con barriles de cerveza, en la citada vía pública.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario del SUC desplazado al lugar valoró al afectado que, en el momento de la asistencia inicial, presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter grave.

Tras ser asistido y estabilizado, se procedió a su evacuación en una ambulancia medicalizada del SUC a Hospiten Roca.