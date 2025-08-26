ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un hombre en estado grave tras caerle encima la carga que transportaba en Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Al hombre le cayó encima un pallet con barriles de cerveza, carga que estaba transportando en San Bartolomé de Tirajana

Un hombre se encuentra herido grave tras caerle encima parte de la carga que transportaba en Gran Canaria
Un hombre se encuentra herido grave tras caerle encima parte de la carga que transportaba en Gran Canaria. Imagen de Archivo

Un hombre de 40 años se encuentra en estado grave tras caerle encima parte de la carga que transportaba en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar este martes a las 09:38 horas en la avenida de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba que un hombre necesitaba asistencia tras caerle encima un pallet con barriles de cerveza, en la citada vía pública.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal sanitario del SUC desplazado al lugar valoró al afectado que, en el momento de la asistencia inicial, presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter grave.

Tras ser asistido y estabilizado, se procedió a su evacuación en una ambulancia medicalizada del SUC a Hospiten Roca.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

¿Quieres saber si podrías poner placas solares en tu casa?

El Gobierno declara zona catastrófica en 16 comunidades afectadas por emergencias climáticas

El Gobierno aprueba el decreto que detalla la capacidad de acogida de menores migrantes de cada autonomía

Más de una docena de incendios de gravedad singuen avanzando sin control

Pepe Álvarez (UGT) dice «que no hay manera de avanzar» para solucionar el problema de la vivienda

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025