Los estudiantes de Canarias estaban llamados este jueves a una huelga para exigir el fin de los bombardeos en Gaza y pedir contundencia a la comunidad internacional con Israel

Informan: Yasmina Ortega / Rafael Morales

Miles de estudiantes estuvieron llamados este jueves a la huelga para protestar contra el genocidio en Gaza por parte de Israel.

En Canarias, se han concentrado en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, en ambas ciudades en la Plaza España, en unos actos donde han pedido a la comunidad internacional contundencia contra Israel para acabar con la matanza del pueblo palestino.

Los estudiantes en Canarias piden contundencia contra Israel y muestran su apoyo al pueblo palestino. Imagen de Yasmina Ortega

Así, el alumnado ha decidido movilizarse este jueves para exigir el fin de los bombardeos y mostrar su apoyo al pueblo palestino.

El Sindicato de Estudiantes convocó la huelga en todos los territorios del país para que a las 12:00 horas la comunidad educativa parase y se manifestara en diferentes plazas, centros universitarios o escuelas.