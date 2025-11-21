El espacio de la Radio Canaria ofrece tres horas de actualidad, cultura y entretenimiento a cargo de Elena Falcón

Contará con el humor de Goyo Jiménez, la magia de Jorge Blass y el periodismo en el ámbito de las Relaciones Internacionales de Georgina Higueras

Cada fin de semana sopla en la Radio Canaria ‘Tiempo de Alisios‘. Durante tres horas, tanto sábado como domingo, la periodista Elena Falcón y todo su equipo acompañan a la audiencia con secciones que abarcan desde el análisis de la actualidad hasta el humor, pasando por la agenda cultural, el deporte y la música. La programación de la radio en directo del fin de semana en Canarias arranca a las 08:00 horas en la Radio Canaria.

Entre los invitados esta nueva edición destaca el humorista, conocido por participar en diferentes programas de televisión y como cómico de stand up comedy, Goyo Jiménez, que tiene previstas algunas actuaciones en las islas y visitará ‘Tiempo de Alisios’ para hablar de su pueblo favorito: América.

El humor de Goyo Jiménez llega a ‘Tiempo de Alisios’.

Además, Tiempo de Alisios hablará con el mago Jorge Blass, que regresa al Archipiélago con nuevas funciones de Ilusionarte, donde se centra en el misterio, la ilusión y la emoción que genera lo imposible.

El conocido mago Jorge Blass.

Los corrresponsales canarios desmenuzarán las noticias internacionales en el espacio La Sorimba que cada sábado da el pistoletazo de salida al programa. A continuación, la periodista Georgina Higueras, cuya trayectoria profesional la ha llevado a establecerse e informar desde lugares tan dispares como Pekín o Moscú, explicará, entre otras cosas, cómo ha cambiado el tratamiento de las guerras en los medios desde que las mujeres entraran a contarlas.

La reputada periodista Georgina Higueras.

Asimismo, a partir de las 09:00 horas, Tiempo de Alisios planteará para el debate la carrera política. ¿Debería exigirse una formación específica?; ¿invalida la falta de estudios universitarios el desempeño de un cargo?; ¿los políticos tendrían que aprobar unas oposiciones para desarrollar su actividad? Son algunas de las preguntas que se formularán y sobre las que la audiencia podrá opinar a través del WhatsApp del programa.

En el último tramo del sábado, los y las adolescentes ocuparán la antena para compartir con la audiencia de qué manera entienden el feminismo, qué ocurre con el acoso en redes o cómo interpretan las letras de algunas canciones.

El domingo, los divulgadores David Quinto y Claudia Fernández, doctores en Ciencias Biomédicas y Filosofía, respectivamente, pondrán el mantel navideño para recibir a la nutricionista Gemma García; Rubén Mayor, catedrático, profesor de Conservatorio y presentador del programa Noveno Auditorio celebrará la 50 edición de su sección Magma Mía rescatando variaciones (que no versiones) de algunos temas musicales y los humoristas cerrarán el programa abordando las cosas cotidianas que dan asco, grima o repelús.

Asimismo, la periodista Noelia Gil presentará un nuevo capítulo de La Pibada, que en esta ocasión preguntará por la inclusión de las parejas en los grupos de amigos o la comentada relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo; y el concurso Adivina en qué trabaja volverá a poner a prueba el ingenio de la audiencia y colaboradores para que a partir de una serie de pistas traten de averiguar a qué se dedica un misterioso invitado.