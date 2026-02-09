Iván Chapela, feliz por su fichaje con el CD Tenerife, confía en recuperar protagonismo y su mejor nivel bajo las órdenes de Álvaro Cervera

Iván Chapela: «Me va a venir muy bien jugar en el Tenerife, sé lo que puedo dar» / X CD Tenerife

El futbolista andaluz Iván Chapela ha manifestado este lunes en su presentación oficial con el CD Tenerife que espera volver a sentirse «importante» en el equipo blanquiazul, donde coincidirá con Álvaro Cervera, el entrenador que lo hizo debutar en Primera División con el Cádiz, y sabe el rendimiento que puede ofrecer, por lo que está «muy feliz» con la elección de su nuevo destino.

El club isleño ha presentado a la última de sus cuatro incorporaciones en el plazo de fichajes de invierno, que confirmó el pasado lunes solo cinco minutos antes del cierre del mercado, tras una ardua negociación con el Burgos, su club de procedencia.

Viejos conocidos que le han convencido para fichar

Lo ha hecho en las instalaciones de uno de los patrocinadores de la entidad, el Hotel Landmar Costa Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, donde Chapela ha reconocido que la presencia de Cervera ha sido determinante para su incorporación, pero también la de la dirección deportiva, con Manu Guill y Hugo Rico, quienes en su día lo alistaron en el CD Eldense.

En el vestuario blanquiazul se ha reencontrado con algunos compañeros que tuvo en Elda, como el guardameta Dani Martín y el lateral izquierdo Marc Mateu, con los que tiene «una gran relación», y quienes terminaron de convencerle para su llegada al Tenerife, con el que ha firmado hasta 2028.

Superada la lesión está motivado para rendir

El extremo gaditano, de 26 años, ha dicho que puede jugar «en las dos bandas», y que dentro del área es un jugador «listo», cualidades que pretende recuperar después de tener escasa participación en el Burgos, con solo cuatro partidos disputados esta temporada en LaLiga Hypermotion debido a una lesión.

Chapela asegura que ya está recuperado de la misma, pero con evidente falta de ritmo porque no compite desde el pasado mes de septiembre, y porque, según ha explicado en conferencia de prensa, en sus últimos días en El Plantío no pudo entrenarse al cien por cien con la plantilla blanquinegra mientras se resolvía su desvinculación. «Me encuentro bien, tengo que volver al máximo de lo que he dado, y sé lo que puedo dar, por eso estoy tranquilo. Estoy encantado de estar aquí, porque es un sitio que me va a venir muy bien«, ha remarcado.

Agradecido a su exequipo

El jugador nacido en Chiclana de la Frontera ha dicho que le desea al Burgos «toda la suerte del mundo», y que estará «contento» si consigue sus objetivos, después de no haber triunfado allí «por las circunstancias», principalmente por esa lesión que le impidió tener continuidad y cumplir las expectativas con las que había llegado el verano pasado, tras finalizar contrato con el Eldense.