San Andrés trae consigo a las tablas que se deslizan de forma continua por sus calles empinadas

Tras celebrar la pasada noche de viernes, su tradicional Descorche, el municipio de Icod de los Vinos, en Tenerife, continúa con sus celebraciones por la festividad de San Andrés.

Un sábado en el municipio tinerfeño, marcado por tablas que se deslizan de forma continua por sus calles empinadas, además de la Gran Fiesta de los Vinos como protagonista. Toda una tradición en la que las tablas, traen consigo la apertura de los nuevos vinos, los frutos del otoño y un ambiente de carácter lúdico en el municipio.

Imagen RTVC.

Afluencia de personas durante estos días

Por su parte, los más jóvenes aprovechan para lanzarse por las calles de El Plano, San Antonio y Hércules, llegando a alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Una tradición que tiene más de 500 años, pero que sigue muy viva.

Se espera que durante estos tres días de celebración pasen por Icod más de 30.000 personas.