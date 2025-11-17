La iglesia de Las Chumberas se lleva el premio al Mejor Edificio del Mundo

El arquitecto tinerfeño Fernando Menis recibe este galardón del Festival Mundial de Arquitectura

La Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, en Tenerife, del arquitecto Fernando Menis, salió galardonado con el Premio al Mejor Edificio del Mundo en el Festival Mundial de Arquitectura (WAF, por sus siglas en inglés), celebrado la semana pasada en el Centro de Convenciones de Miami.

Además, el proyecto recibió el Premio Especial al Mejor Edificio Pequeño y el Premio al Mejor Edificio Público, convirtiéndose en la obra más reconocida de la edición, según detallaron fuentes del estudio de Menis.

Luz natural y hormigón visto

El jurado destacó en su valoración «la intensidad de la arquitectura y el modo en que se ha utilizado la luz para moldear la calidad y la naturaleza de los espacios interiores, realzando la cualidad táctil de las superficies».

En su discurso de recogida del premio, Fernando Menis indicó que el compromiso del Obispado de Tenerife y la implicación de la parroquia, los feligreses, vecinos y algunos empresarios locales hicieron posible que la iglesia de Las Chumberas adoptara forma.

Por otro lado, el arquitecto canario aseguró que el edificio se concibió para contribuir a revitalizar el barrio y convertirse en un lugar de referencia, y que el proyecto se hizo realidad «mediante donaciones», lo que convierte esta obra en un «símbolo del esfuerzo colectivo».

La arquitectura innovadora y expresiva del templo se inspira en la geología volcánica de la isla, jugando con la luz natural, el hormigón visto con distintas texturas y la piedra volcánica local.

¿Qué son los premios WAF?

Los Premios WAF, considerados uno de los principales reconocimientos del sector arquitectónico a nivel mundial, reúnen cada año a destacados estudios y profesionales en un encuentro de tres días que combina presentaciones en vivo, debates y conferencias.

Durante el festival, los equipos defienden sus proyectos ante un jurado internacional en sesiones públicas, uno de los rasgos distintivos del certamen.

En su decimoséptima edición, el jurado estuvo integrado por prestigiosos profesionales del ámbito arquitectónico y cultural, procedentes de instituciones académicas, museos y publicaciones especializadas.

Reconocimientos de la obra

Este nuevo reconocimiento se suma a los numerosos premios obtenidos por la obra gracias a su singularidad arquitectónica.

Entre ellos destacan el Premio International “Frate Sole” de Arquitectura Sacra 2024, el Premio Internacional de Arquitectura Religiosa 2022 —otorgado por la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos (AIA) y Faith & Form— y el Premio de Diseño ADF 2025 de la Fundación Aoyama de Japón.

Además, la obra forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.