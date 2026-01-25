El Rocasa Gran Canaria remontó y superó al Súper Amara Bera Bera por 25-24,en un final emocionante

Un imparable Rocasa Gran Canaria tumba al Súper Amara Bera Bera / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria es una máquina de ganar y lo volvió a demostrar en un partidazo coral ante uno de los mejores equipos de Europa en una segunda parte antológica. La sobresaliente actuación de Lulu Guerra, con tres penaltis detenidos, los goles de Zaldúa y Da Silva y el apoyo incansable de la afición proporcionan al equipo grancanario el décimo triunfo consecutivo y la segunda plaza de la Liga Guerreras Iberdrola.

De la tormenta a la calma

Y eso que el partido no empezó de la mejor manera. Un parcial de 0 a 2 sirvió para que el líder enseñase sus credenciales, pero Larissa Da Silva hizo magia para poner las tablas en el marcador con dos acciones espectaculares (2-2). Los dos equipos se mostraban fieles a sus ideas: el Rocasa apretaba en defensa, hacía méritos en la portería con Lulú Guerra inspirada y casi sin pérdidas de balón, mientras el Bera Bera se encomendaba al contragolpe y a su portera, Lucía Prades.

No fue hasta pasados los primeros cinco minutos cuando el equipo local se puso por delante con un certero lanzamiento de Almudena Rodríguez (4-3). Acto seguido, María Zaldúa alargaba la ventaja a dos goles (5-3), antes de que las exclusiones, y la aparición de la internacional española, Lyndie Tchaptchet, provocaran la reacción del equipo donostiarra con un parcial de 0 a 4 (5-7).

El Rocasa Gran Canaria atravesaba el peor momento del encuentro y el líder olió la sangre. Otro contundente parcial de 1-4 ponía contra las cuerdas al Rocasa (7-12), pero lo mejor estaba por llegar con la aparición explosiva de Eider Poles, quien con tres goles de raza, reducía la diferencia al filo del descanso (10-12).

El Rocasa lo borda en una segunda parte casi perfecta

El comienzo de la segunda parte fue fulgurante con un Rocasa eficaz en ataque y sólido en defensa. El acierto desde el punto de penalti de Linnea, el descaro de Yassira Martel, la eficacia de María Zaldúa y las impresionantes paradas de Lulu Guerra sirvió para que el cuadro local le diera la vuelta al electrónico tras un gol de Larissa Da Silva, autora de seis dianas (15-14).

El Rocasa apretaba y hacía daño al rival con una defensa 5:1 y, de nuevo, Zaldúa, aumentaba la renta (19-17), superado el ecuador del segundo acto. A partir de ahí, el intercambio de goles fue constante. Martina Lang y Francieli Sothe estrenaban su casillero de goles en el momento más oportuno, mientras que Elba Álvarez, Anne Erauskin y Lyndie Tchapchet sostenían a un Bera Bera que acusó la descalificación de la pivote, Giuliana Gavilán. El equipo verdillo encaraba la recta final con una ventaja que parecía suficiente (25-21), pero tantos seguidos del líder estrecharon el cerco en un final de infarto (25-24).

Décima victoria consecutiva del Rocasa

A pesar de la postrera reacción visitante, el Rocasa Gran Canaria conquistó la décima victoria seguida con la que arrebatarle la segunda plaza al Guardés, con el aliento incesante de una afición que nunca dejó de creer y que llevó en volandas al equipo hacia una nueva victoria.

Un emocionado Dejan Ojeda, entrenador del Rocasa, aseguró que “con el 7-12 sabíamos que quedaba mucho partido como para remontar. Este grupo ha demostrado que en los malos momentos sabe sufrir, las jugadoras tienen alma de campeón y empezar así la segunda vuelta es un espaldarazo. No podemos quitar el pie del acelerador y seguir trabajando duro para mejorar y no perder el foco”.

Sin tiempo para saborear el triunfo, las jugadoras del equipo teldense comenzarán a preparar el derbi del próximo domingo en la pista del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife.