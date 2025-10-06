La imprescindible labor de la enfermería, en imágenes

Las imágenes ganadoras del certamen FotoEnfermería reflejan la exigencia de los cuidados enfermeros a través de diferentes miradas de enfermeras de toda España

Casi 300 enfermeras de toda España han reflejado en imágenes su labor diaria. El resultado, un retrato general de la importancia y la exigencia de este trabajo.

Este álbum fotográfico se ha elaborado gracias a los premios la séptima edición del concurso FotoEnfermería. Se trata de una iniciativa del Consejo General de Enfermería.

Dos enfermeras andaluzas, dos madrileñas, una gallega, una de Castilla y León y otra de Castilla-La Mancha, han sido galardonadas con los premios de 1.000, 500 y 250 euros. Tras una difícil deliberación, el jurado ha determinado las instantáneas ganadoras de la categoría General, Instagram y la sección especial Brain Health.

‘El peso del ictus’, del premio de fotografía FotoEnfermería, organizado por el Colegio General de Enfermería

Séptima edición

Este concurso busca reconocer las mejores fotografías enfermeras del año dando, a su vez, visibilidad a la profesión de una forma original y artística.

Durante un año completo, enfermeras de todas las provincias españolas, incluidas jubiladas y estudiantes, han reflejado, a través de diferentes miradas, el papel fundamental de las enfermeras. Lo han hecho con imágenes que representan los cuidados y la especialización de una profesión tan exigente como demandante. Todo ello desde un enfoque que mezcla la realidad con lo artístico.

‘Las noches de las urgencias», de Mónica Soria Madrid, del premio de fotogrfaía FotoEnfermería, organizado por el Colegio General de Enfermería

El jurado estuvo compuesto por enfermeras del CGE, fotógrafos de reconocido prestigio y dilatada experiencia a nivel nacional y miembros de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (Sedene). Seleccionaron las siete fotografías ganadoras del concurso en la categoría General, Instagram y la sección especial Brain Health.

‘La calma’ del premio de fotografía FotoEnfermería, organizado por el Colegio General de Enfermería

Para ambas categorías, las seis enfermeras serán premiadas con 1.000, 500 y 250 euros respectivamente. Por su parte, la enfermera ganadora de la sección especial Brain Health, enfocada en potenciar la enfermería neurológica y de Salud Mental, recibirá un premio de 500 euros.

‘Imprescindibles’, del premio de fotografía FotoEnfermería, organizado por el Colegio General de Enfermería

Gestos cotidianos

“Las fotografías de esta edición reflejan el empeño e interés de nuestras enfermeras en el ejercicio de su profesión, pues sin ser profesionales de la fotografía, la presentación de las imágenes logra su impacto. Buscan aquellos gestos tan cotidianos entre las tareas y actividades que realizan las enfermeras en su práctica profesional, y al captarlas con una cámara, adquieren otra dimensión más allá del cuidado. Un año más resulta muy complejo tomar una decisión, pues todas las imágenes favorecen el sentido de la sensibilidad y la belleza que están implícitos en los cuidados que, de no ser captados con una cámara, no serían visibles. Las ganadoras de este año impactan, emocionan y captan emociones implícitas en los cuidados que la propia imagen engrandece”, afirma Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta del CGE y presidenta del jurado del certamen.

‘Tras la ventana’ del premio de fotografía FotoEnfermería, organizado por el Colegio General de Enfermería

Las fotografías ganadoras han superado las expectativas del jurado, quien ha deliberado tras un gran debate. “Un año más el concurso nos acerca la mirada de los profesionales del cuidado y la salud, una profesión demandante, a veces solitaria, otras triste, pero que ellas desempeñan con una sonrisa, una caricia o algo tan sencillo como sostener una mano. Este año las fotografías enviadas se centran en el día a día, en niños y mayores, en la conexión entre la enfermera y el paciente, en la superación o a veces en la despedida», argumenta Alejandro Olea, fotógrafo profesional del Ayuntamiento de Madrid.

‘Peluches inclusivos’, del premio de fotogafía FotoEnfermería, organizado por el Colegio General de Enfermería

«Abrazos en un pasillo, detalles de un quirófano, amaneceres en habitaciones… todas esas fotografías forman el collage de una profesión tan necesaria. Instantáneas que en los tiempos convulsos que corren hoy en día nos devuelven la ilusión por la vida, por el ser humano, por la persona que está sentada al lado tuyo y que en cualquier momento puede encontrarse en esa situación o necesitar de ese pequeño apretón de manos que dice tranquilo, todo va a salir bien”, indica Olea.

‘Pequeñas guerreras’ del premio de fotografía FotoEnfermería, organizado por el Colegio General de Enfermería

Fotografías ganadoras

Categoría General:

1. Imprescindibles, de José Tomás Rojas (Granada)

2. Tras la ventana, de Lola Madero Calmestra (Jaén)

3. Pequeñas guerreras: cuidando con amor, de Esther Arias Sánchez (Toledo)

Categoría Instagram:

1. Las noches en la Urgencia, de Mónica Soria Velasco (Madrid). @monicasoriaactriz 2. La calma, de Rubén Cabezas Espadas (León). @rube222

3. Peluches inclusivos, de Alejandra Merino Galán (Madrid). @captando_mi_momento

Sección especial Brain Health:

1. El peso del ictus, de Yolanda Centeno Alonso (A Coruña)