Impulso a la mejora ambiental de las Dunas de Maspalomas

Gesplan licita las obras para reforzar la conservación de la Reserva Natural y ordenar el tránsito de visitantes dentro del plan ‘Impulsa Maspalomas’

La empresa pública Gesplan, como medio propio del Cabildo de Gran Canaria, ha publicado los pliegos para contratar los trabajos de puesta en valor de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas. Esta iniciativa forma parte del Eje de Transición Verde y Sostenible del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Impulsa Maspalomas’, financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU.

El presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en una visita a la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas | David Delfour

El proyecto cuenta con un presupuesto de 378.187,96 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos incluyen regulación de accesos y tránsito, además de labores de conservación, mantenimiento y mejora en distintas zonas de la reserva.

El consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, explica que se reforzará la protección de especies vegetales singulares, como los balancones, mediante acordonamientos. También se rehabilitarán senderos, vallados y zonas deterioradas para favorecer un uso ordenado y sostenible.

Actuaciones para preservar un enclave único

Las obras incluyen la reparación del techo de la pérgola, el cerramiento perimetral de la charca, el vallado de madera del paseo y la puerta de acceso al parque. Con ello, el Cabildo busca reducir la presión humana sobre el ecosistema y preservar la biodiversidad de este espacio declarado Reserva Natural Especial y Zona de Especial Conservación (ZEC).

“Con estas actuaciones mejoramos la seguridad, preservamos el entorno natural y reforzamos la imagen del destino”, destaca García Brink, quien subraya que el proyecto refuerza el compromiso insular con la adaptación al cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Apoyo europeo a la transformación de Maspalomas

La licitación ya está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 10 de noviembre de 2025. Toda la información está disponible en el perfil del contratante del CIEGC y en el enlace oficial de la plataforma.

El plan ‘Impulsa Maspalomas’ fue aprobado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en octubre de 2023. Su objetivo es modernizar el destino turístico y convertirlo en un referente nacional en sostenibilidad.

El programa busca fortalecer la resiliencia turística de Maspalomas Costa Canaria mediante la puesta en valor del patrimonio natural y la transformación digital del destino. Sus acciones se organizan en cuatro ejes: transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad, pilares que consolidan la reputación verde del enclave más emblemático de Gran Canaria.