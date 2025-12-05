Incendio en el antiguo Hotel Callao Sport de Adeje

El fuego se localizó en la zona trasera del complejo que lleva cerrado desde el 2020 y en el que viven alrededor de 200 personas, pendientes de una orden desalojo

En el Hotel Callao Sport viven alrededor de 200 personas. Carlos Díaz.

Los bomberos de Tenerife han intervenido en la extinción de un incendio en el Hotel Callao Sport de Adeje. El fuego fue localizado en unos enseres de la parte trasera del complejo, cerrado desde 2020.

Las llamas fueron sofocadas inmediatamente. En la extinción participaron bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Guía de Isora y Bomberos Voluntarios de Adeje. El inmueble está habitado de manera ilegal por cerca de 200 personas. El fuego no llegó a provocar daños personales.

El humo comenzó a salir de unas mesas y unas sillas cercanas a las canchas de tenis. Un fuego intencionado, según las primeras hipótesis.

Inmueble pendiente de desahucio

Los moradores subrayan el alto precio de los alquileres y la escasez de viviendas como principales motivos para ocupar este inmueble. En su mayoría, han asegurado, trabajadores del sector turístico. Con sus nóminas, han subrayado, no pueden pagar los elevados precios de las viviendas.

Por su parte, el gobierno local de Adeje ha comentado estar buscando una solución habitacional para los empadronados en el municipio.