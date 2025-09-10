ES NOTICIA

Se declara un incendio cerca de la Planta Industrial de Residuos Sólidos en Arico, Tenerife

Se desconocen las causas que provocaron el fuego en el sur de Tenerife

Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife junto a Servicios de Seguridad y Emergencias (CECOPIN) y Protección Civil intervienen en estos momentos en la zona del incendio en Arico, al sur de Tenerife.

Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife junto a Servicios de Seguridad y Emergencias (CECOPIN) y Protección Civil intervienen en estos momentos en un incendio declarado este miércoles, en el municipio de Arico, en el sur de Tenerife.

El fuego se declaró esta tarde en una zona cercana a Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS) en el municipio de Arico, y aún se desconocen las causas del incendio.

