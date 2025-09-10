Se desconocen las causas que provocaron el fuego en el sur de Tenerife

Varias dotaciones de Bomberos de Tenerife junto a Servicios de Seguridad y Emergencias (CECOPIN) y Protección Civil intervienen en estos momentos en la zona del incendio en Arico, al sur de Tenerife.

Informa RTVC.

El fuego se declaró esta tarde en una zona cercana a Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS) en el municipio de Arico, y aún se desconocen las causas del incendio.

Se declara un incendio cerca de la Planta Industrial de Residuos Sólidos en Arico.



