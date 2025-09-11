Los bomberos hacen cortafuegos en el incendio de Arico

Bomberos de Tenerife ha trabajado toda la noche para controlar y extinguir el incendio declarado en la Planta Industrial de Residuos Sólidos de Arico

Un total de 13 vehículos de bomberos de Tenerife, incluido uno de coordinación y otro de logística, han trabajado durante la noche de este jueves en el incendio declarado, en la tarde de este miércoles, en la Planta Industrial de Residuos Sólidos (PIRS). Han estado realizando cortafuegos en la zona afectada para evitar su propagación.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias no han sido necesarias asistencias sanitarias. En cualquier caso, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha desplazado una ambulancia con carácter preventivo. En el fuego trabajan dotaciones de Bomberos de Tenerife, junto a servicios de seguridad y emergencias CECOPIN, y Protección Civil.