Extinguido el incendio en la Planta de Residuos Sólidos de Arico

Después de casi dos días, el incendio que afectó al Complejo de Residuos Sólidos de Arico se da por extinguido. Ha afectado a 200 metros

El Cabildo de Tenerife ha dado por extinguido el incendio originado en la noche del miércoles en la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS) ubicada en el municipio de Arico.

Las llamas que se originaron en la zona anexa a la nave de clasificación “todo en uno” han afectado a una superficie de 200 metros y el material calcinado por las llamas se clasificaba en pacas de cartón y plástico ya recicladas, según informa una nota de la institución insular.

Residuos del incendio en el Complejo de Residuos Sólidos de Arico, que ya se ha dado por extinguido

Podría haber sido peor

La presidenta Rosa Dávila ha mostrado a los equipos de emergencia su agradecimiento “por cuidar y proteger el corazón de nuestra planta insular de residuos. Señaló también que sin esta rápida actuación, «los daños materiales hubiesen sido mucho peores”.

En la intervención de la emergencia han actuado Bomberos del Consorcio, con un total de seis Bombas Urbanas Pesadas (BUP). También cinco Bombas Urbanas Nodrizas (BUN), así como una unidad de mando y control, otra de personal y carga y de autoalmacén.

Asimismo, en el lugar estuvieron presentes, Bomberos Voluntarios de Granadilla, Güímar, Guía de Isora y Adeje. Además, acudieron las Brigadas Forestales, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, Protección Civil, un recurso preventivo del SUC y el CECOPIN.

La consejera de Medio natural, Seguridad y Emergencias ha señalado que ahora se comenzará a trabajar para recuperar el espacio que ha sido objeto de las llamas. Mientras, se dejará que la Guardia Civil realice las investigaciones oportunas para dar con las causas del incendio.

Desde este viernes se reanudan los trabajos en la planta con total normalidad mientras se mantiene la vigilancia ante cualquier posible rescoldo.