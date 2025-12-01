Los bomberos pudieron extinguir el fuego de varios contenedores en la plaza Domingo Ramírez Ferrera, en Arrecife

Incendio de contenedores en Arrecife tras varias falsas alarmas

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informó de una compleja secuencia de avisos durante la tarde de hoy relacionada con supuestos incendios de contenedores en Arrecife.

El primer aviso llegó a través del CECOES, que alertó de un incendio en la calle Aniagua, en pleno centro de la capital. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque Central (Bravo 5, Nivel 2), pero al llegar comprobaron que se trataba de una falsa alarma.

Pocos minutos después, CECOES activó un segundo aviso por otro posible incendio de contenedores, esta vez en Argana Alta. La dotación Bravo 10 acudió al punto indicado, donde nuevamente se confirmó que no existía ningún incendio.

Aviso real

Sin embargo, un tercer aviso resultó ser real. Desde CECOES se comunicó un incendio de contenedores en la plaza Domingo Ramírez Ferrera, en la intersección con la calle De Agustín Ayala. A su llegada, los bomberos verificaron que tres contenedores de residuos orgánicos estaban ardiendo.

La Policía Nacional ya se encontraba en el lugar cuando los efectivos procedieron a la extinción del fuego mediante agua pulverizada. Tras controlar y apagar por completo las llamas, el servicio fue dado por finalizado y las unidades regresaron al parque.