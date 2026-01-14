Incendio de un vehículo en la GC-1 a la altura de Melenara

El incendio del vehículo obligó a la intervención de bomberos y generó atascos en sentido norte de la autovía a la altura de Melenara

Un vehículo quedó envuelto en llamas este miércoles en la autovía GC-1, a la altura del enlace de Melenara y en sentido norte, lo que obligó a la intervención urgente de los servicios de emergencia y provocó importantes retenciones en una de las vías más transitadas de Gran Canaria.

El coche comenzó a arder por causas que aún se desconocen, lo que obligó a los conductores a reducir la velocidad y generó un embotellamiento en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, adscritas al parque zonal de La Garita, que trabajaron en la extinción del incendio y en la seguridad de la vía.

Ningún herido de gravedad

Asimismo, dos ambulancias (una básica y una medicalizada) estuvieron en el lugar. Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió para atender a una persona de estado leve.

El incidente volvió a poner de manifiesto la fragilidad del tráfico en la GC-1 ante cualquier emergencia, especialmente en tramos y horarios de alta intensidad circulatoria.