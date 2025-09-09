El informe analiza el panorama turístico de Canarias e incluirá los efectos de la reducción de la jornada laboral

La Cámara de Comercio y Exelcan presentan el Informe de Coyuntura Turística. Imagen de Archivo

La Cámara de Comercio de Gran Canaria junto con Excelcan, la Asociación para la Investigación, el Estudio y la Excelencia del sector del Turismo en Canarias, presentan este martes el Informe de Coyuntura Turística correspondiente al segundo trimestre de este año.

Este analiza de manera detallada los aspectos claves que influyen en el panorama turístico de Canarias y que impactan directamente en la economía y el desarrollo de la región. Además, en dicho informe se incluye un monográfico sobre los posibles efectos de la reducción de la jornada laboral.

El acto contará con las intervenciones del presidente de Excelcan y la comisión de Turismo de la Cámara, Santiago de Armas Fariñas; el vicepresidente de Excelcan, José Carlos Francisco; y el director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González.