La historiadora majorera inaugura en Vega de Río Palmas unas celebraciones cargadas de fe y tradición

Las fiestas en honor a la Virgen de La Peña comienzan hoy en la Vega de Río Palmas con el pregón de la historiadora Inma de Armas. Con amplio conocimiento del patrimonio de Fuerteventura, conducirá el acto inaugural de una celebración que reúne cada año a miles de devotos y visitantes.

RTVC

La pregonera asegura asumir el encargo con “mucho honor y un gran compromiso por transmitir el valor histórico de Fuerteventura”.

La Vega, punto de encuentro

De Armas subraya que la Vega de Río Palmas se convierte en un vínculo anual entre pueblos majoreros y peregrinos, unidos por diferentes motivaciones personales que convergen en torno a la patrona insular.

La historiadora Inma de Armas, pregonera de las Fiestas de La Peña 2025

Sin adelantar demasiados detalles, adelantó que ofrecerá un pregón didáctico, pensado para todas las edades. Con él, pretende explicar el sentido y la evolución de una de las festividades más arraigadas de Canarias.

El pregón está previsto para las 20:30 horas. En ese momento se dará el pistoletazo de salida oficial a las fiestas de La Peña, punto de encuentro de tradición, fe y convivencia.