Este miércoles, 15 de octubre, se abre el plazo de inscripción para participar en la Gala Drag del Carnaval de las Palmas de Gran Canarial. En 2026 se aumenta la cuantía de los premios a sus ganadores

En la imagen, Drag Armek, ganador de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre este miércoles 15 de octubre el plazo de inscripción para participar en la Gala Drag Queen del Carnaval de «Las Vegas». Esta Fiesta de Interés Turístico Internacional se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026.

En su próxima edición aumenta la cuantía económica destinada a recompensar a sus ganadores. Aquellas personas interesadas en ponerse las plataformas y brillar sobre el escenario de la Fiesta en su 50 aniversario tienen hasta el próximo 10 de diciembre para formalizar sus solicitudes a través del correo drag@promocionlaspalmas.com.

Según detallan las bases del concurso, que se encuentran publicadas en la sección ‘Documentación’ del portal lpacarnaval.com, el ganador del concurso obtendrá 4.000 euros, frente a los 3.000 de las pasadas ediciones. También el resto de los miembros de la corte drag verán crecer la cantidad con la que se recompensa su ingenio y esfuerzo sobre las tablas, al pasar la dotación del premio a los cuatro primeros clasificados de 1.500 a 2.500 euros.

El resto de cuantías se mantienen invariables. El drag saliente volverá a percibir 2.500 euros para su actuación de despedida, mientras que los doce finalistas percibirán 1.500 euros, al igual que en años anteriores. Finalmente, se mantiene también la bonificación de hasta 300 euros en concepto de ayudas para todos los participantes del certamen.

Podrán disponer de paneles leds para proyectar imágenes

Otra de las novedades que traerá la Gala Drag del 50 cumpleaños de las carnestolendas capitalinas será la posibilidad de que los participantes dispongan de paneles leds en los que proyectar imágenes durante su actuación. Hasta ahora, estos elementos eran elaborados de forma artesanal por cada participante. Sin embargo, en la próxima edición será la organización la que facilitará hasta cuatro paneles tecnológicos de tres metros de largo por tres metros de ancho con el objetivo de aportar una mayor calidad a las actuaciones.

Estos módulos leds dispondrán de ruedas. Tendrán una medida total de 12 metros lineales, según detallan las bases. Podrán ser empleados tanto en la preselección como en la gala final. Los aspirantes deberán remitir a la organización a través del correo electrónico de inscripciones el vídeo o imágenes que se deseen proyectar. El envío de estas imágenes, así como el de la música que acompañará a la actuación (y que no debe exceder de los 3’ 30”), se hará dentro del plazo de inscripción, del 15 de octubre al 10 de diciembre de 2025, ambos inclusive.

Habrá 12 finalistas

De nuevo, el número de participantes que lucharán por el cetro drag vuelve a quedar fijado en doce finalistas. Serán escogidos de entre todos los inscritos por un jurado designado a ese fin en una gala de preselección y que también otorgará un premio al mejor diseño. El orden de actuación de los candidatos tanto en la preselección como en la Gala final se decidirá por sorteo.

En lo que respecta a la votación, volverá a abrirse el voto telemático del público. Sin embargo, solo supondrá solo el 10% del resultado final. Deja el 90% restante a la decisión del jurado conformado para la Gala Drag.

Los drags tendrán 3 minutos y 30 segundos para demostrar su talento sobre el escenario. Podrán estar acompañados por un máximo de cinco bailarines y de hasta ocho ayudantes para los cambios de vestuario que no podrán entrar en escena.