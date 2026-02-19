La Radio Canaria estará desde el viernes en el Roig Arena donde La Laguna se juega con el Baskonia pasar a semifinales, que se jugaría el sábado y si optara a la final, el domingo

‘Todo Goles Radio’ de La Radio Canaria, bajo la dirección de Juanjo Toledo y producción de Simón Abreu, tiene previsto un despliegue técnico y humano para la cobertura deportiva este fin de semana, con el foco informativo puesto desde el viernes 20 de febrero en Valencia, concretamente en el Roig Arena, para el inicio de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, donde desde las 17:00 horas el equipo de la radio ofrecerá en directo el choque entre La Laguna Tenerife y Baskonia.

Intensa agenda de ‘Todo Goles Radio’ este fin de semana: Copa del Rey de baloncesto y fútbol canario. Imagen de archivo de un partido de La Laguna Tenerife ante el Baskonia.

José Antonio Felipe liderará la narración desde el recinto valenciano, acompañado por los comentarios de Fernando Jombet bajo la conducción de Moisés Rodríguez. La cobertura se mantendrá activa durante todo el fin de semana, quedando supeditada a la clasificación del conjunto aurinegro para las semifinales del sábado (20:00 horas) y la gran final del domingo (18:00 horas). “Desconocemos cuál será el resultado pero no perdemos las esperanzas de retransmitir la final con el Laguna. Habrá que esperar”, señala Juanjo Toledo.

Al día siguiente, el sábado 21 de febrero, el programa abre su espacio deportivo a las 17.00 horas para estar pendiente media hora más tarde, en directo, grupo 1 de la jornada 25 de la Primera Federación con el partido del CD Deportivo Tenerife que visita al CD Arenteiro, en el estadio municipal de Espiñedo, en la provincia de Orense, Galicia, y, en esta ocasión, se contará con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso. Este partido también se verá en directo en Televisión Canaria.

UD Las Palmas – CD Castellón, en el Estadio de Gran Canaria

Además, la jornada continuará en riguroso directo a las 20:00 horas en el Estadio de Gran Canaria con un duelo perteneciente a la jornada 27 de Segunda División, donde la UD Las Palmas recibe al CD Castellón, actual líder de la categoría, en “un momento en el que los amarillos están necesitados de goles”, recuerda Juanjo Tolero. Juan Luis Monzón narrará el partido y al frente de los comentarios se encontrará Chus Trujillo.

Este mismo día, `Todo Goles Radio’ estará pendiente de la Copa del Rey de Baloncesto, porque en caso de que La Laguna Tenerife o Club Baloncesto Canarias ganara el partido de cuarto finales el viernes, jugaría semifinales a las 20:00 horas de este sábado y en la misma cancha, en el Roig Arena de Valencia, donde se continuaría la emisión en directo.

Si, además, el Canarias se metiera en la final de la Copa del Rey, se jugaría el domingo a las 18.00 horas en el mismo parqué donde, de nuevo, José Antonio Felipe estaría presente para ofrecer su narración en directo.

Al día siguiente, el domingo 22 de febrero, a las 11:00 horas, se abre la programación deportiva contando todo lo concerniente a la jornada 21 de Liga F en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, con el Tenerife Femenino o Costa DG Tenerife que visita al Real Madrid.

Partidos de la Segunda Federación

Paralelamente, el equipo de La Radio Canaria radiará lo que acontezca en la Segunda Federación, Las Palmas Atlético recibe al Rayo Vallecano B en el anexo al Estadio de Gran Canaria, y el Tenerife B al Rayo Majadahonda, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez en Tenerife.

También durante la mañana y mediodía, `Todo Goles Radio’ estará contando todo lo que falte por disputar de la jornada 23 de la Tercera Federación.