La DGT refuerza la vigilancia hasta el 21 de diciembre para frenar conductas de alto riesgo en vías urbanas e interurbanas

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha presentado este martes la campaña especial de control de alcohol y drogas. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Tráfico, se desarrolla durante toda esta semana. La campaña busca reducir comportamientos de alto riesgo al volante con controles que se extienden a vías urbanas e interurbanas de todo el Archipiélago.

Durante la presentación del dispositivo, Pestana estuvo acompañado por la delegada en Canarias de STOP Accidentes, Zeltia Rodríguez, y por los responsables provinciales de la DGT en Canarias, Eva Canitrot, jefa provincial en Las Palmas, y Fulgencio Marín, en Santa Cruz de Tenerife. El acto subrayó la coordinación institucional y social frente a la siniestralidad vial.

Controles intensivos hasta el 21 de diciembre

Hasta el próximo 21 de diciembre, la Guardia Civil y la Policía Local reforzarán la vigilancia con el objetivo de reducir el consumo de alcohol y drogas entre conductores. El alcohol sigue siendo la segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico y su presencia resulta especialmente grave en accidentes con víctimas mortales.

Durante 2024, el consumo de alcohol apareció en el 12 % de los accidentes de tráfico. Además, fue factor concurrente en el 28 % de los siniestros mortales, con 273 casos asociados. “Conducir después de beber alcohol multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente”, advirtió Pestana. El delegado añadió que también empeora el pronóstico de las lesiones sufridas.

Llamamiento a la responsabilidad en Navidad

Pestana pidió especial concienciación antes de las fiestas navideñas y alertó sobre las celebraciones que exigen desplazamientos posteriores en coche o moto. “Aunque nos creamos en pleno uso de nuestras facultades, la única tasa segura es 0,0 %”, subrayó. Igualmente recordó que incluso dentro de los límites legales el riesgo sigue aumentando.

El delegado insistió en un mensaje claro de corresponsabilidad social. “Debemos tratar de impedir que otras personas que hayan bebido cojan el coche”, afirmó.

Alcohol y drogas en conductores fallecidos

La Memoria 2024 de hallazgos toxicológicos revela datos especialmente preocupantes. De 937 conductores fallecidos, 452 dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. El alcohol encabeza el consumo detectado en víctimas mortales. Le siguen la cocaína y el cannabis, y después los psicofármacos.

En la campaña especial de julio de 2025, los agentes denunciaron a 4.480 conductores. Las actuaciones se realizaron entre los días 14 y 20 de julio. De 210.957 pruebas, 2.248 conductores dieron positivo en drogas. Otros 2.232 fueron sancionados por alcohol, según datos de la DGT.