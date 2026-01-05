Un hombre desorientado recorre varios kilómetros en sentido contrario por la GC-1 antes de ser interceptado sin causar daños

Interceptan a un septuagenario circulando en sentido contrario por la GC-1 a medianoche / Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han interceptado a un conductor septuagenario que circulaba en sentido contrario por la autopista del sur de Gran Canaria, la GC-1. Ocurrió en torno a la medianoche del domingo, según ha dado a conocer este lunes su Jefatura Superior regional.

Varias llamadas alertaron de la presencia del vehículo cuando iba en dirección contraria por la GC-1. En sentido Sur–Las Palmas, a la altura del centro comercial Alcampo, «poniendo en grave riesgo la circulación y la vida de los usuarios de la vía», se relata en un comunicado de dicha jefatura.

Ante la urgencia de la situación, una patrulla policial se dirigió inmediatamente al lugar, haciendo uso de los dispositivos acústicos y luminosos, hasta interceptar el coche de forma segura. Se colocaron delante del mismo y lo obligaron a detenerse en el arcén, garantizando en todo momento la seguridad del tráfico rodado.

El conductor estaba desorientado

El conductor llegó a circular unos 4 kilómetros en sentido contrario antes de ser localizado. Resultó ser un hombre septuagenario en estado de desorientación, manifestando incoherencias en sus explicaciones, informa la nota.

Y agrega que a continuación se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes. También se avisó a los servicios sanitarios, que, tras un primer análisis del estado del hombre, procedieron a trasladarlo al hospital Insular para una evaluación médica más exhaustiva.

Cuando el vehículo fue retirado de la vía y trasladado al depósito municipal se normalizó la circulación sin que se produjeran daños personales ni materiales.