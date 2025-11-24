Los vehículos, sustraídos en Países Bajos, fueron detectados durante un control rutinario en el Puerto de La Luz

Agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil localizaron el pasado 28 de octubre tres vehículos robados. La operación se desarrolló en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, bajo la supervisión de la Agencia Tributaria.

Imagen de archivo

Durante un control rutinario de prevención del tráfico ilícito de vehículos en Europa, los agentes analizaron la información disponible y realizaron un análisis de riesgos sobre la carga de un buque procedente del norte de Europa.

Inspección de un contenedor sospechoso

Tras la valoración, se solicitó al Administrador de Aduanas la inspección física de un contenedor con origen en Amberes (Bélgica) y destino final en Banjul (Gambia). Los agentes comprobaron que el contenido declarado no coincidía con la carga real.

En su interior localizaron tres Toyota RAV4. La investigación confirmó que delincuentes los sustrajeron en Róterdam (Países Bajos), principalmente durante septiembre de 2025. El valor conjunto de los vehículos asciende a unos 150.000 euros.

Desde el primer momento, la UDAIFF se hizo cargo de las diligencias y elaboró el correspondiente atestado policial. Posteriormente, remitió ese documento al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria para continuar con las investigaciones.