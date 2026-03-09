El propietario de un perro en la zona de Tejeda, en Gran Canaria, lo dejó sin la atención debida durante 6 días

Vista panorámica de Tejeda.

La Guardia Civil investigó a una persona, como presunto autor de un delito de abandono animal, al dejar sin cuidado alguno a su animal de compañía en los exteriores de su vivienda habitual en la zona de Tejeda.

El animal, que permanecía atado con una cadena y a la intemperie, fue rescatado por dos senderistas que pasaban por la zona. Se percartaron de que el animal, pese a parecer que yacía sin vida, tenía signos leves de estar vivo. Al no localizar al propietario, lo trasladaron a un centro veterinario donde falleció debido a la debilidad que presentaba.

El Puesto de la Guardia Civil de Tejeda tuvo conocimiento de los hechos al recibir denuncia de los senderistas tras localizar al can. Iniciaron las gestiones oportunas para identificar al propietario del animal fallecido y, realizar un traspaso de las actuaciones al SEPRONA. Averiguaron la causa de la muerte del animal y los motivos que la provocaron.

Estos hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre de 2025 cuando dos senderistas descubrieron en la zona de Tejeda (Las Palmas) a un perro atado y a la intemperie, el cual creyeron inicialmente que se encontraba fallecido, pudiendo descubrir que presentaba signos leves de vida. Días antes del descubrimiento del animal por parte de los senderistas, hubo un gran temporal en la isla de Gran Canaria, lo que hace presumir que el animal no tuvo las atenciones necesarias y permaneció a la intemperie, sufriendo todos los factores meteorológicos adversos que se dieron durante esos días anteriores al descubrimiento del animal.

Denuncia de los senderistas

Una vez el animal fue rescatado y trasladado a un centro veterinario de la capital, el animal terminó falleciendo y no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Por ello los senderistas presentaron una denuncia formal ante las autoridades competentes.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realizó la necropsia del animal a petición de las autoridades. El resultado fue que el perro había recibido una pobre atención que habría contribuido de forma significativa al deterioro del estado general del animal. Y finalmente a su fallecimiento.

Finalmente, tanto las diligencias instruidas por la Guardia Civil, como el investigado, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Arucas (Las Palmas).

La Guardia Civil recuerda que el abandono o la falta de atención a un animal que derive en su muerte, puede constituir un delito conforme a la legislación española. Ante cualquier conocimiento o sospecha pueden ponerlo en conocimiento a través del teléfono 062 – 112.