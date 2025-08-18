ES NOTICIA

Investigado por estafar con criptomonedas en Tenerife

RTVC / EFE
La Guardia Civil investiga a un varón, de 27 años, vecino de Güímar por presuntamente estafar a tres conocidos con los que retomó el contacto a través de las redes sociales, haciéndose pasar por un inversor en criptomonedas.

El sospechoso recurrió a personas que conocía previamente, antiguos compañeros de estudios o de actividades deportivas, a las cuales informaba de que estaba haciendo inversiones en criptomonedas y que estaba obteniendo grandes beneficios.

Tras ganarse la confianza de las víctimas, les solicitaba dinero para, supuestamente, invertir en su nombre, detallan fuentes del instituto armado.

Datos de las supuestas ganancias

Tras recibir el dinero, el acusado les enviaba datos de las supuestas ganancias. Esto era una estrategia para seguir ganándose su confianza y solicitar más dinero con la excusa de aumentar más aún esas ganancias.

Cuando los perjudicados solicitaban el dinero invertido y las ganancias obtenidas, comenzaban a recibir excusas. Finalmente, el acusado dejaba de contestar a las llamadas y mensajes, y en ese momento se daban cuenta que habían sido víctimas de una estafa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente. 

