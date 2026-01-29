Involcan indica que la sismicidad registrada en los últimos días es «ligeramente superior al promedio habitual», pero puntualiza que «no puede considerarse inusual para la isla de Tenerife»

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) descarta que aumente la probabilidad de una erupción volcánica en Tenerife después de haber registrado entre el lunes y el martes pasados 92 «microterremotos», el de mayor magnitud de 1.8 mbLg, en el suroeste de la caldera de Las Cañadas.

Involcan ha realizado un estudio sobre la energía térmica acumulada por el Teide

En un mensaje publicado en redes sociales, Involcan indica que la sismicidad registrada en los últimos días es «ligeramente superior al promedio habitual», pero puntualiza que «no puede considerarse inusual para la isla de Tenerife». Recuerda que en Tenerife se localizaron 2.320 terremotos en la isla, lo que equivale a un promedio de 6,35 eventos diarios.

Además, esgrime los terremotos recientes presentan magnitudes «muy bajas» y sus hipocentros se sitúan en una zona donde la sismicidad es recurrente, «muy probablemente» asociada al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior de la isla y forma parte del proceso de presurización del sistema magmático-hidrotermal que se viene observando desde finales de 2016.

Por eso, Involcan subraya que «este episodio sísmico no implica cambios en la probabilidad de una erupción volcánica, ni a corto ni a medio plazo, la cual continúa siendo baja».

130 enjambres sísmicos desde 2016

Recuerda que desde finales de 2016 Tenerife ha registrado del orden de 130 enjambres sísmicos, así como «incrementos significativos» en la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el cráter del Teide, donde se concentran las principales manifestaciones visibles de gases volcánicos (fumarolas) existentes en la isla.

«Estas observaciones indican claramente que la actividad volcánica de Tenerife en profundidad ha experimentado cambios relevantes a lo largo de los últimos nueve años«, indica Involcan, que añade que el último enjambre sísmico «refuerza la evidencia de que el incremento de la actividad volcánica en profundidad en la isla no muestra signos de remitir».