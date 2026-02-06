El escolta estadounidense, Isaiah Wong, habla tras el gran triunfo en el derbi canario, y a las puertas de un enorme reto ante el Baskonia

Isaiah Wong resalta que los ánimos en el vestuario del Gran Canaria «son muy buenos» / Dreamland Gran Canaria

El escolta del Dreamland Gran Canaria, Isaiah Wong, ha afirmado este viernes que los ánimos en el vestuario «son muy buenos» tras haber conseguido una victoria «clave» ante La Laguna Tenerife por 72-70 en el tercer partido de la fase del top 16 de Liga de Campeones.

En declaraciones difundidas por el club, el jugador estadounidense ha resaltado la «gran energía» mostrada ante La Laguna, una entrega que deberán mantener ante Baskonia, además de «jugar duro en defensa, fluir en ataque y conseguir tiros liberados», ha analizado.

«Tenemos que empezar el partido ante Baskonia con la máxima intensidad en la defensa del uno contra uno. Ellos tienen grandes anotadores, por lo que debemos ser agresivos, tener nuestra mejor defensa, jugar unidos y con energía para tener opciones de victoria», ha apuntado Isaiah Wong.

Motivado por el ambiente local

El duelo, aplazado en diciembre por la borrasca Emilia, tendrá lugar el domingo en el Gran Canaria Arena, un escenario que será «clave» por la capacidad de los aficionados de «empujar y hacer ruido» que tiene la marea amarilla, algo que la plantilla «aprecia y mucho».

El exjugador del Zalgiris Kaunas ha asegurado que se siente «muy bien» en el sistema del entrenador porque Jaka Lakovic le transmite confianza cuando está sobre la pista, donde, ha afirmado, que da todo para «ayudar al equipo a ganar».

Sobre el fichaje de Kassius Robertson

Sobre el último fichaje del Dreamland Gran Canaria, Kassius Robertson, su compañero de posición ha destacado el «enorme impacto» que tuvo el canadiense ante La Laguna Tenerife cuando los claretianos iban 17 abajo en el marcador, momento en el que el 30 «fue clave con su anotación y energía para regresar al partido». «Es un gran fichaje para el Dreamland Gran Canaria que aporta mucho en la cancha», ha añadido.

Partido clave para el Baskonia

Si los baskonistas consiguen el triunfo ante el Dreamland Gran Canaria disputarán la Copa del Rey como cabezas de serie, lo que les cruzaría en cuartos de final con La Laguna Tenerife, y en el caso de derrota se enfrentarán al Barça.