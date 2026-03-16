El técnico esloveno, Jaka Lakovic, analiza, en la rueda de prensa previa, el partido decisivo que el equipo disputará ante el ERA Nymburk

Jaka Lakovic: «Afrontamos este partido como una final» / Dreamland Gran Canaria

En la rueda de prensa previa al duelo ante el ERA Nymburk (este martes a las 19:30 hora canaria), en el que los grancanarios se juegan el acceso a cuartos de final de la Liga de Campeones, Jaka Lakovic ha catalogado el partido como «una final» y ha pedido tener «cien por cien de concentración y de intensidad para jugar y ganar» este encuentro.

El Dreamland Gran Canaria necesita ganar o perder por menos de cuatro puntos, tras haber ganado en República Checa por 64-67, para sellar la segunda plaza de su grupo y entrar en la ronda de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

«Es un partido con poca filosofía y mucho para hacer. El tipo de equipo que nos enfrentamos y nuestra energía serán claves. Es un equipo que intenta correr más en la Liga de Campeones y el que más rebotea de la competición», ha analizado.

Chimezie Metu apunta a la convocatoria

Quién podría entrar en la convocatoria del duelo ante el ERA Nymburk es el último fichaje, Chimezie Metu, que sigue su proceso de adaptación al ritmo competitivo tras su lesión del tendón de Aquiles, aunque Lakovic ha recordado que su inclusión obliga a dos descartes, ninguno cupo, para poder cumplir las exigencias de la Liga de Campeones.

El preparador claretiano ha explicado que Metu no ha participado contra La Laguna Tenerife ni UCAM Murcia por la intensidad de jugar partidos cada tres días, lo que ha obligado a entrenamientos más livianos en los que el estadounidense «no podría coger muchas sensaciones».

Mensaje de optimismo

Ante la desazón generalizada entre la afición amarilla por la temporada del equipo, Lakovic ha admitido que entiende la frustración por la mala dinámica, pero ha resaltado que el grupo está en «una línea de juego ascendente», por ello ha pedido «unidad y apoyo» a los jugadores para «sacar la situación adelante».

«Es difícil decir esto, porque los resultados siempre mandan, pero tengo buenas sensaciones con el equipo. Para el partido de mañana de Liga de Campeones invito a que vengan el número más grande posible de aficionados para apoyar al equipo para sacar esta victoria y luego lo que viene también en la Liga Endesa», ha alentado.

Autocrítica de Lakovic

A pesar de las cuatro derrotas consecutivas, Jaka Lakovic ha admitido que uno «se cuestiona y se pone preguntas» para ver cómo mejorar o «qué podría hacer más o diferente» y sacar al equipo amarillo de la barrena en Liga Endesa, donde figura en decimocuarta posición con un balance de siete victorias y quince derrotas.

El máximo responsable del banquillo grancanario ha asegurado que no duda del trabajo realizado cada semana y ha apelado a prepararse mentalmente para la nueva situación de pelear por no descender a Primera FEB tras un ciclo exitoso que se coronó con el título de Eurocopa y pleno de acceso a fases finales de play-off y Copa del Rey.

«Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y afrontarlo así. La parte mental será más importante incluso que la parte técnica para afrontar este momento importante y difícil en la entidad», ha reflexionado.