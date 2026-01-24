Jaka Lakovic remarcó en la rueda de prensa previa al partido que también es importante salir con esfuerzo y energía para afrontar un encuentro de enorme nivel

Jaka Lakovic: «Hay que controlar bien la transición ofensiva de Valencia Basket» / Dreamland Gran Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha manifestado este sábado en la rueda de prensa que les espera un «partido muy duro» en el Gran Canaria Arena ante el Valencia Basket y cree que será clave contener las transiciones de su rival, así como dominar el rebote.

Ante el partido con el que se cerrará la primera vuelta de la Liga Endesa, el técnico esloveno ha subrayado estos dos aspectos en los que tendrán que exhibir la máxima concentración «si queremos competir y tener opciones de ganar».

Equilibrio en ataque y defensa

Lakovic ha explicado que el equipo entrenado por Pedro Martínez basa mucho su juego «en transición, con muchos tiros de tres», y que ataca el rebote ofensivo con muchos jugadores, sin olvidar que también destaca «por su eficiencia defensiva».

Por todo ello, y para intentar superar al actual segundo clasificado -doce victorias, cuatro derrotas-, necesitarán salir a la cancha «con mucha energía y esfuerzo, sobre todo en esos tramos entre ataque y defensa, que debemos intentar controlar».

Debut en liga de Kassius Robertson

Aunque ya debutó el pasado martes en la Basketball Champions League, el escolta internacional canadiense Kassius Robertson será una de las novedades en el Dreamland Gran Canaria, y su entrenador asegura que el jugador «ha asimilado cosas muy rápido», y con su amplia experiencia en la competición española les puede «ayudar mucho», especialmente en este momento de la temporada en el que el conjunto claretiano atraviesa por una crisis, que le ha dejado fuera de la fase final de la Copa del Rey.

Llamamiento a la afición

Lakovic ha hecho un llamamiento a los aficionados para que les apoyen en una cita «importante y bonita», ante un Valencia Basket «que ya no es un revelación para nadie», sino un equipo consolidado, «con mucha calidad, tanto en Euroliga como en ACB».