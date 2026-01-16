El balcánico habló sobre el próximo enfrentamiento del club frente al Hiopos Lleida

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, admitió este viernes que están “jodidos” por no acceder a la Copa del Rey por primera vez en su etapa como técnico del equipo, pero apeló a “sacar lo máximo posible” y tomar la eliminación para “reforzar el sentido de urgencia”.

Jaka Lakovic: «Estamos jodidos por no acceder a la Copa del Rey»/ Imagen del Dreamland Gran Canaria

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Hiopos Lleida, partido que se disputará este sábado a las 19:00 hora canaria, el preparador esloveno aseguró que es “una pena” no estar en el torneo “más bonito de la temporada en el baloncesto europeo”.

Por otro lado, Lakovic pidió que no afectara en el rendimiento de la temporada y se utilice este acontecimiento para unir y fortalecer al grupo de cara al resto de la temporada.

Posibles altas y bajas

A pesar de la mala noticia, el equipo claretiano podría tener de vuelta para el partido a Carlos Alocén, quien podría disfrutar de los primeros minutos de la temporada tras su lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha hace un año en la Eurocopa.

“Es muy positivo. Me alegro mucho por él porque está participando sin ningún tipo de reacción en la rodilla”, aseguró el técnico del equipo grancanario.

El regreso del base aragonés, con el que pidió “paciencia” y no pensar que es quien tiene que ganar los partidos, apretará las posiciones exteriores y provocará que la rotación y los roles “sean más complicados” tras incorporar a un jugador “muy importante para nosotros”, reconoció Lakovic.

En el caso contrario, la posible vuelta del aragonés contrasta con la duda de Pierre Pelos, quien sufrió un leve esguince de tobillo durante la semana de entrenamientos y no ha podido completar todas las prácticas, si bien todavía el equipo está pendiente de su evolución.

Homenaje a un referente del club

La cita frente al Hiopos Lleida tendrá un significado especial por el regreso de John Shurna al Gran Canaria Arena. El técnico destacó la figura del alero como “un campeón, una gran persona y un auténtico referente del Gran Canaria” durante su etapa en el club.

El esloveno avanzó que se espera un emotivo homenaje sobre la pista: “Se merece todo lo que podamos brindarle para recibirlo como la magnífica persona que es”.

De cara al duelo, Jaka Lakovic subrayó la necesidad de “hacer nuestro trabajo al máximo nivel y con la tensión competitiva adecuada” para tener opciones de victoria frente a un rival “ya asentado” en la Liga Endesa y que planteará “un baloncesto muy agresivo».

“En ataque tienen protagonistas como James Batemon, Melvin Ejim, Corey Walden o Caleb Agada. Tienen un equipo bueno y experimentado, por lo que tendremos estar con la intensidad máxima, sobre todo en defensa, y competir bien para optar a la victoria», reflexionó.

Por último, el técnico lamentó que el Gran Canaria no haya mostrado “la mentalidad adecuada para ganar” en las visitas a Casademont Zaragoza y Recoletas San Pablo Burgos, dos encuentros que complicaron seriamente las opciones de clasificación para la Copa del Rey.