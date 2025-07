Jason Derulo y Will Smith no defraudan en el Granca Live Fest

Un estelar Jason Derulo y la energía frenética de Will Smith abren Granca Live Fest 2025

Con una puesta en escena futurista y la energía arrolladora de una fiesta internacional, Jason Derulo ha aterrizado en el Granca Live Fest para ponerse a bailar al Estadio de Gran Canaria, que se ha rendido a la fuerza de un directo estelar.

El cantante y compositor estadounidense Jason Derulo, durante el concierto ofrecido en el Gran Canaria Live Fest | EFE / Ángel Medina G.

El Granca Live Fest ha despegado en su cuarta edición inaugurando el verano con tres días de música en directo por delante, que ha viajado al futuro con Jason Derulo, que desplegó todo su talento con fuego y ambiente tecnológico para pedir manos en alto y poner al estadio a bailar por 60 minutos sin freno.

Desborde de flow en el Estadio de Gran Canaria

Esperado y pisando fuerte, uno de sus hits marcó su entrada con el público en pleno con las manos en alto para recibirle al son de ‘Swalla’, una declaración de intenciones del de Florida, que sabía que el flow era correspondido en Gran Canaria.

“Estoy muy feliz de estar aquí”, aseguró, dejándose querer y arropar por un público que le acompañó en sus letras. “Por esta noche, olvidémonos de todo y disfrutemos”, pidió, llamando al baile en un concierto que convirtió el estadio en una discoteca al aire libre.

Vestido en blanco y negro, sacó su voz llena de matices y su juego de agudos para lucirse frente a un estadio hambriento de música en directo y listo para tres días de festival, que no pudo resistirse a ‘Wiggle’, con el que empezó el banquete de éxitos del cantante, compositor, pero también bailarín y actor.

Una carrera llena de éxitos

Con siete álbumes en el mercado, la fiesta del estadounidense siguió con ‘Take you dance’, para llevar al público a ‘Acapulco’ ya uno de sus hits de verano más aclamados, ‘Savage Love’. Con una canción por la que no pasan los años, el tema que le catapultó al número uno en el Billboard Hot 100 y al triple platino por la Recording Industry Association of America, ‘Whatcha Say’ no podía faltar en el repertorio desenfrenado de Derulo, que encadenó ‘Tip toe’, ‘In my head’ para llegar apoteósico a ‘Ridin sol’, e ‘It girl’ con el que llegó a lo más alto en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

Derulo se mostró confiado, sonriente y conectado con su público, que bailó con él ‘Love tonight’, ‘Jalebi’, ‘Trumpets’ u ‘Otherside’, con la que el artista confirmó no solo su talento, sino una vida de música y plagada de éxitos. Con un paseo por las pistas de baile de todo el planeta desde 2009 hasta hoy, pisó el acelerador con ‘Talk dirty’ y ‘W2wm’, que terminaron de enamorar a los grancanarios, contagiados de sus coreografías pegadizas y de los ‘beats’ que han marcado los veranos de varias generaciones.

Will Smith continuó la fiesta en el Granca Live Fest

La fiesta ya estaba en su mejor momento cuando llegó la cita con un grande en la pantalla y en el escenario, Will Smith, rostro inconfundible desde los 90 hasta hoy con un rap que le ha acompañado desde sus inicios.

El rapero, productor y actor norteamericano Will Smith, durante el Gran Canaria Live Fest | EFE / Ángel Medina G.

Rapero antes que actor, Will Smith ha sacado disco después de 20 años, y el público grancanario lo esperó pacientemente hasta esta noche, cuando aterrizó en el Granca Live Fest con sus dos versiones, Will y Freshly Prince, arrolladoras a partes iguales.

“¿Están preparados?”, preguntó, para invitar a su público a ponerse en su piel con ‘Feeling like Will’, el tema con el que entró en el escenario para un viaje de varias décadas de éxitos en pantalla y en las listas de éxitos. Llamando a hacer la ola con él, marcando la onda con su micrófono rojo, aclamó “que empiece la fiesta”, ganándose a los isleños con un diálogo directo y constante, y el ‘Pío pío’ que es himno del Estadio de Gran Canaria.

Frenético, el baile y el ritmo de ‘Jiggy’ prendió la mecha de un concierto lleno de energía, que el público correspondió con el clásico “welcome to Miami, bienvenidos a Miami’, o ‘Hip Hop Medley’ con el que abrió su corazón rapero, una identidad que los canarios echaban de menos.

Regreso al pasado con el Príncipe de Bel Air

Dejó caer una de las sintonías de su vida, con la que Will se convirtió en el ‘Príncipe de Bel Air’, con el que hizo estallar en gritos al estadio.

El público la esperaba, y el ganador de 4 premios Grammy y un Oscar no defraudó, invitando a bailar con Gran Canaria como Carlton para llamar a la nostalgia y conquistar a la isla con un carisma sin igual.

El show con el versátil artista de Filadelfia no defraudó en las expectativas, coronándose son su ritmo divertido y tan carismático como él.

‘El príncipe del rap’ dejó el Granca Live Fest rozando la medianoche, que seguirá bailando con Dei V y Delaporte, para regresar mañana con grandes estrellas como Feid, Nathy Peluso y Ozuna.

EFE / Laura Bautista