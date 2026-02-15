El espacio de Televisión Canaria pone el foco a las 22:30 horas en la importancia de la salud sexual y prevención, en especial, en estas fechas carnavaleras

El programa ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria, presentado por Eloísa González, abordará este lunes 16 de febrero, a partir de las 22:30 horas, la importancia de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), con especial foco en estas fechas de fiesta carnavalera y desinhibición, en una nueva entrega en la que se contará con la participación de Jorge Ponce, guionista y productor de ‘La Revuelta’.

El humorista Jorge Ponce habla de sexo seguro este lunes en Gente Maravillosa. RTVC.

El humorista y comunicador aportará, con su particular sentido del humor, una mirada cercana y sin tabúes sobre la necesidad de hablar de salud sexual de forma clara, responsable y accesible para todos los públicos.

En el transcurso del programa, también se contará con la participación del investigador de ETS, Oriol Mitjá, que pondrá de relieve la importancia del uso del preservativo, la realización de pruebas diagnósticas y la educación sexual como herramientas fundamentales para la prevención de las ETS. El experto, además, ahondará en cómo la desinformación y los prejuicios, sobre todo, en infecciones como VIH, siguen siendo uno de los principales obstáculos para una sexualidad sana y segura.

Como es habitual en el formato, el programa incluye una cámara oculta en la que se recreará una situación relacionada con la prevención de ETS durante una mañana de Carnaval, a través de la que se observará la reacción de los ciudadanos ante actitudes irresponsables en materia de sexo y protección. Uno de los sorprendidos será el DJ canario Ray Castellano, que reaccionará ante esta cámara oculta.

Público virtual

El programa contará con más de 150 personas que participarán como público virtual desde distintos puntos del territorio para acompañar este debate sobre prevención, educación sexual y salud pública.

Con esta nueva entrega, ‘Gente Maravillosa’ vuelve a apostar por el entretenimiento con conciencia social, promoviendo un diálogo abierto y necesario sobre la salud sexual desde la cercanía, el humor y la participación ciudadana, con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva y recordar la importancia de la prevención y la responsabilidad para disfrutar de unas fiestas seguras y libres de estigmas.