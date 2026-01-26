La decimoctava jornada del fútbol sala canario dejó resultados ajustados y movimientos clave en la parte alta y baja de la clasificación

Jornada de emoción y cambios en la Segunda División B de fútbol sala canario / Tenerife Iberia Toscal

La decimoctava jornada de la Liga de la Segunda División B de fútbol sala canario, grupo sexto, donde militan los equipos de las islas, dejó un panorama vibrante con el Tenerife Iberia Toscal al frente de la clasificación tras su goleada ante el Adassa Colegios Internacional (10-1) y la suspensión del duelo entre Gran Canaria y Malta-97. Las Cuevecitas se afianzan en el tercer puesto tras vencer al Isla Larga (2-3), mientras el Tenerife Salesianos empató con el Agüimes (4-4) en un intenso encuentro. El Doctoral consolida la quinta posición tras sorprender al Cisneros Alter (3-5), en una jornada en la que también destacaron los empates entre La Salle y Costa Sur (4-4), Duggi San Fernando y Basilea (5-5), y la victoria del Chinguaro sobre el Aguas de Teror (6-4), resultado que le permite tomar oxígeno en la lucha por la permanencia.

El Tenerife Iberia Toscal se coloca primero

La efectividad del Tenerife Iberia Toscal en su encuentro de este domingo ante el Adassa Colegios Internacional (10-1), sumada a la inesperada suspensión del duelo entre el Gran Canaria y el Malta-97 por goteras en el pabellón, provoca un vuelco en la clasificación.

Los tinerfeños aprovechan el parón del hasta ahora líder Gran Canaria para ponerse primero en el grupo sexto de la Segunda División B de fútbol sala, en su categoría masculina.

El Tenerife Iberia Toscal suma tres puntos de oro ante el conjunto lanzaroteño del Adassa Colegios Arenas Internacional, en un partido que se le puso muy pronto de cara a los tinerfeños (3-1) al descanso. En la segunda mitad, los tinerfeños terminaron goleando a su rival (10-1).

Las Cuevecitas se hacen con el tercer puesto

El triunfo de Las Cuevecitas en Fuerteventura ante el Isla Larga (2-3), permite al cuadro tinerfeño ponerse tercero, con dos puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor, el Salesianos Tenerife que se queda cuarto.

El conjunto de Las Cuevecitas se retiró al descanso con una clara ventaja (0-2). Tras el paso por los vestuarios los lanzaroteños mejoraron su juego, hasta el punto de igualar el encuentro (2-2). En el último minuto un gol de Urban decidió el triunfo para las Cuevecitas (2-3).

El Agüimes saca un punto ante el cuarto

El decimosegundo clasificado, el Agüimes se distancia con dos puntos por encima del descenso, al igualar ante el cuarto clasificado Tenerife Salesianos (4-4). El Agüimes fue de menos a más, y tuvo su recompensa, al firmar un empate con un gol de Sergio en la recta final del encuentro (4-4).

Victoria que consolida el quinto puesto

El Doctoral se queda quinto, tras sorprender al Cisneros Alter (3-5). Los grancanarios tomaron pronto el mando del encuentro (1-5), ante un Cisneros que terminó maquillando el resultado con dos goles consecutivos a falta de tres minutos para el final (3-5).

Resultados del resto de partidos de la jornada

El Costa Sur (último, 5 puntos) firmó su segundo empate de la temporada, en su visita a la cancha de La Salle San Ildelfonso (4-4). El Costa Sur que ganaba (3-4), no pudo evitar que, en el último minuto, José Tejera lograra el definitivo empate para La Salle (4-4).

El Basilea (penúltimo, 11 puntos) empató (5-5) frente al Duggi San Fernando, un rival directo en la zona baja de la tabla, merced al tanto de Leandro en el último suspiro del partido.

La jornada se cerró con la victoria del Chinguaro ante el Aguas de Teror (6-4), en un choque donde los locales siempre fueron por delante en el marcador, con 3-1 al descanso. A falta de dos minutos para el final, Sergio y Cristian acortaron distancias para los visitantes, dos tantos que fueron insuficientes ante un Chinguaro que cerró filas para llevarse la victoria, que le permite alejarse en cuatro puntos de la zona de descenso.