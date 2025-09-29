Futura London Spanish Book & Zine Fair contará este sábado con la participación de más de 60 escritoras y escritores y editores que escriben en español

La escritora y periodista Josefa Molina lleva su producción literaria a la London Spanish Book & Zine Fair, un evento en el que se darán cita en Londres el próximo sábado autoras y autores que escriben en español.

Este espacio busca servir para la difusión y promoción de la producción literaria de autoras y autores de diferentes países que escriben en castellano y está organizado por La Tundra Revista en su séptima edición, bajo la temática Futura.

Como ha explicado Molina, el programa cuenta como invitada estrella con la autora argentina Clara Obligado, residente en España, quien protagonizará una charla sobre el futuro de la literatura, además de varias mesas redondas con escritoras y autores de diversos países en lengua castellana.

Futura London Spanish Book & Zine Fair contará con la participación de más de 60 escritoras y escritores y editores, quienes podrán mostrar sus trabajos literarios en diversos expositores. Además, tendrá espacios especiales para obras de ilustración y exposiciones de fanzine.

Feria en Conway Hall en Londres

La feria tendrá lugar el 4 de octubre de 10 a 16 horas en el centro de convenciones Conway Hall, 25 Red Lion Square, en Londres.

Josefa Molina es autora de las obras ‘Inflexiones’ (2017); ‘Los versos de las caracolas’ (2019), ‘Ideales perdidos‘ (2020), ‘Un puñado de palabras’ (2022), ‘Encapsulados’ (2023, Editora BGR; edición en papel 2024); ‘Gris oscuro tirando a negro’ (Mercurio Editorial, 2023) y ‘La Taxista’ (Mercurio Editorial, 2024), además de ser compiladora de las Obras Completas (1962-2011) de Baltasar Espinosa (2021).

Incluida en la Audioteca de Literatura Canaria Actual del Gobierno de Canarias, Josefa Molina es presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso (palabrayverso.com), y directora de la colección literaria Palabra y Verso.

Además, es conductora de la charla literaria ‘El Ultílogo’ y responsable de la Colección Digital de Microficción Femenina Breves y Contundentes (Editorial BGR) e impulsora del Festival de Poesía Baltasar Espinosa y del Encuentro de Microficcionistas Agáldar, y voz del programa de radio ‘De la Palabra al Verso’ que se emite en Radio Gáldar desde hace once años