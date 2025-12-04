El programa Urdimbre del Gobierno de Canarias ha facilitado la integración laboral de jóvenes migrantes en más de 20 empresas
El programa Urdimbre de la viceconsejería de Bienestar Social ha conseguido la integración laboral de más de 400 jóvenes migrantes. Esta iniciativa facilita formación y trabajo a los menores que han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias.
La entidad Satocan ha firmado un convenio de colaboración con el ejecutivo regional para facilitar formación y trabajo a estos jóvenes.
Más de 20 empresas participan en Urdimbre
Satocan es una de las más de 20 empresas que han ofrecido empleo y una oportunidad de futuro a estos chicos y chicas una vez cumplen los 18 años.
Uno ejemplo de esta colaboración, es Omar Benamaroubrahim, presente en la firma del convenio. Llegó con 16 años en una patera a Lanzarote, ahora con 18, se encuentra trabajando como técnico de mantenimiento dentro del grupo empresarial gracias al programa Urdimbre.
El convenio con Satocan se suma a los distintos acuerdos impulsados por la Viceconsejería de Bienestar Social con otros grupos empresariales. Un acuerdo que contribuye a la cobertura de vacantes en sectores con déficit de mano de obra en Canarias.