ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Más de 400 jóvenes migrantes han conseguido empleo en Canarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El programa Urdimbre del Gobierno de Canarias ha facilitado la integración laboral de jóvenes migrantes en más de 20 empresas

Informa: RTVC.

El programa Urdimbre de la viceconsejería de Bienestar Social ha conseguido la integración laboral de más de 400 jóvenes migrantes. Esta iniciativa facilita formación y trabajo a los menores que han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

Omar llegó en patera a Lanzarote y es uno de los jóvenes que ha conseguido trabajo a través de Urdimbre.

La entidad Satocan ha firmado un convenio de colaboración con el ejecutivo regional para facilitar formación y trabajo a estos jóvenes.

Más de 20 empresas participan en Urdimbre

Satocan es una de las más de 20 empresas que han ofrecido empleo y una oportunidad de futuro a estos chicos y chicas una vez cumplen los 18 años.

Uno ejemplo de esta colaboración, es Omar Benamaroubrahim, presente en la firma del convenio. Llegó con 16 años en una patera a Lanzarote, ahora con 18, se encuentra trabajando como técnico de mantenimiento dentro del grupo empresarial gracias al programa Urdimbre.

El convenio con Satocan se suma a los distintos acuerdos impulsados por la Viceconsejería de Bienestar Social con otros grupos empresariales. Un acuerdo que contribuye a la cobertura de vacantes en sectores con déficit de mano de obra en Ca­narias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Autorizan la primera orden de pago para las fincas afectadas por el volcán

La industria española del chip solo ha empleado 1.000 de los 12.250 millones del PERTE

Canarias dará la bienvenida a 2026 con las Campanadas de RTVC desde El Hierro en una noche cargada de identidad isleña

Un hombre de 77 años resulta herido moderado tras volcar una furgoneta en Tinajo

Tuk tuk llega a Santa Cruz de Tenerife entre tensión y rechazo municipal

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025