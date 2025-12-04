El programa Urdimbre del Gobierno de Canarias ha facilitado la integración laboral de jóvenes migrantes en más de 20 empresas

Informa: RTVC.

El programa Urdimbre de la viceconsejería de Bienestar Social ha conseguido la integración laboral de más de 400 jóvenes migrantes. Esta iniciativa facilita formación y trabajo a los menores que han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias.

Omar llegó en patera a Lanzarote y es uno de los jóvenes que ha conseguido trabajo a través de Urdimbre.

La entidad Satocan ha firmado un convenio de colaboración con el ejecutivo regional para facilitar formación y trabajo a estos jóvenes.

Más de 20 empresas participan en Urdimbre

Satocan es una de las más de 20 empresas que han ofrecido empleo y una oportunidad de futuro a estos chicos y chicas una vez cumplen los 18 años.

Uno ejemplo de esta colaboración, es Omar Benamaroubrahim, presente en la firma del convenio. Llegó con 16 años en una patera a Lanzarote, ahora con 18, se encuentra trabajando como técnico de mantenimiento dentro del grupo empresarial gracias al programa Urdimbre.

El convenio con Satocan se suma a los distintos acuerdos impulsados por la Viceconsejería de Bienestar Social con otros grupos empresariales. Un acuerdo que contribuye a la cobertura de vacantes en sectores con déficit de mano de obra en Ca­narias.