El regidor defiende su gestión municipal, descarta motivos para un cambio de gobierno y denuncia falta de transparencia tras el cierre de las playas en el municipio.

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde: “Una moción de censura solo tendría ánimo de destruir la ciudad” / Foto: La Radio Canaria.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha asegurado hoy que permanece «tranquilo» ante la posibilidad de que la oposición pueda promover una moción de censura en el municipio. En una entrevista concedida a De La Noche Al Día de la Radio Canaria, el regidor ha insistido en que la ciudadanía “no entendería” que Nueva Canarias intentara sustituir al actual equipo de gobierno.

Peña ha acusado a la formación nacionalista de liderar una estrategia política en varios municipios de la Isla. «El único ánimo sería destruir una ciudad. Al final todo viene dirigido por una misma formación política, que es Nueva Canarias, que está en su peor momento».

«A la vista de los posibles resultados en próximas elecciones, quieren hacer todos los movimientos posibles. Lo han recibido los compañeros de Santa María de Guía, San Mateo, Valsequillo o Agaete», ha asegurado.

Peña: «Al final todo viene dirigido por una misma formación política, que es Nueva Canarias, que está en su peor momento»

El alcalde defendió la legitimidad del mecanismo, pero ha negado que existan razones para un cambio de gobierno en la ciudad. «Una moción es un instrumento democrático, pero en Telde no hay nada que pueda justificarla».

Críticas por la falta de explicaciones sobre el cierre de playas

Más allá del ámbito político, Peña también se ha referido al episodio que obligó hace un mes al cierre de las cinco playas del municipio. Ha puesto el foco en la falta de transparencia en la investigación y ha denunciado que el único argumento oficial ha sido la posible descomposición de peces, pero «sin pruebas».

Críticas por la falta de explicaciones sobre el cierre de playas / Foto: Archivo RTVC.

El regidor ha ido más allá al insinuar que podrían existir informes no revelados. «No voy a tener la irresponsabilidad de señalar cuál es el origen. Creo que el origen no se sabe. Existen muchas hipótesis».

«A lo mejor con el tiempo nos vamos a sorprender con informes que están ocultos, y de eso sí tengo la seguridad, que verán la luz», ha concluido.