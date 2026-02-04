Juan Ignacio Capafons: «La prohibición del uso de redes en menores, sin medidas educativas no soluciona nada»

El catedrático de Psicología de la ULL analiza en ‘Buenos Días Canarias’ las medidas anunciadas para restringir el uso de las redes sociales en menores

El anuncio del presidente del Gobierno de un paquete de medidas para restringir el uso de las redes sociales entre los jóvenes ha centrado este miércoles la entrevista a Juan Ignacio Capafons, Catedrático de Psicología Clínica en la Universidad de La Laguna, quien ha advertido en ‘Buenos Días Canarias’ de la necesidad de una “verdadera tutela de quienes son responsables del menor” para que la normativa sea eficaz. El experto se ha mostrado escéptico ante estas restricciones si no vienen acompañadas de «medidas educativas» y de una implicación real de las familias.

Durante su intervención en el informativo matinal de Televisión Canaria, presentado por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, Capafons ha reconocido no tener una respuesta cerrada sobre la efectividad de las prohibiciones anunciadas y ha señalado que algunas de estas medidas ya se están poniendo a prueba en países como Australia, lo que permitirá analizar su impacto desde las ciencias de la salud y las ciencias sociales. “Que otros vayan por delante ayuda a ver hasta qué punto esta medida es positiva, pero es difícil contestarlo porque la situación que tenemos delante es compleja”, ha explicado.

Australia, pionera en la aplicación de este tipo de medidas, ha marcado el camino que siguen ahora países como Dinamarca y Francia y, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también España, que estudia fijar en los 16 años la edad de referencia para limitar el acceso de los menores a las redes sociales y reforzar su protección en el entorno digital.

Adicción a las nuevas tecnologías

En relación con la edad fijada para estas medidas, el catedrático ha insistido en la necesidad de desdramatizar el debate, especialmente en lo que respecta a los jóvenes. “Hace 50 años no teníamos redes sociales ni nuevas tecnologías y aquí estamos”, ha señalado, apuntando que esta prohibición no debería vivirse como algo dramático. No obstante, admite no saber si estas medidas servirán realmente para ayudar a los menores a evolucionar de forma saludable hasta la edad adulta, cuando “lo más importante es la libertad para decidir qué hacemos con nuestra vida”

Lo que sí tiene claro es que resulta un “disparate” que niños de seis o nueve años pasen horas frente a las pantallas hasta desarrollar «problemas de sueño debido a la adicción a las nuevas tecnologías». Aun así, ha recordado que no todos los adolescentes maduran al mismo ritmo y que “un chaval de 16 años no es igual que otro de 16”, por lo que sugiere «un periodo de transición, de acompañamiento severo» entre los 14 y los 16. «Similar a lo que ocurre en Estados Unidos con el carnet de conducir, donde puedes conducir ya con 16 años, pero hasta los 18 no eres completamente autónomo», ha apuntado.

Finalmente, ha insistido en que sin una verdadera tutela de los adultos responsables la ley pierde eficacia: “Cuando no hay medidas educativas y formativas reales, la prohibición no resuelve nada y solo genera un problema añadido”.