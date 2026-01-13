El dúo K-Narias, pioneras en el reguetón, cumplen 20 años de trayectoria y éxitos musicales. Lo celebran con un largometraje documental titulado ‘Las Primeras’ y producido por Videoreport Canarias

20 años de trayectoria de las K-Narias sobre los escenarios. Dos décadas que han dejado muchos momentos que pasan por luces y sombras detrás de grandes éxitos musicales que perduran con el paso del tiempo como ‘No te vistas que no vas‘ o ‘Salsa con reggaeton‘.

Cartel del documental de las K-Narias titulado ‘Las Primeras’ de Videoreport Canarias

El documental de las K-Narias se presenta el 15 de enero

Una larga carrera de Loida y Gara que queda plasmada ahora en el documental producido por Videoreport Canarias ‘Las Primeras’. El largometraje documental se presentará el jueves 15 de enero en los cines Yelmo Meridiano a partir de las 19:00 horas.

K-Narias ha marcado época, dos chicas de barrio que se convierten en un éxito internacional, pioneras en el mundo del reguetón y de la música urbana. De hecho, su padrino en la industria musical fue Don Omar, quién este año también actuará en el Tenerife Music Fest.

150 horas de grabaciones inéditas

Las gemelas de Añaza han vendido millones de discos y relatan en el documental momentos desconocidos por sus fans. El equipo encargado de elaborar este documental ha rastreado más de 150 horas de grabaciones inéditas que ahora verán la luz. Además se han realizado entrevistas a artistas, productores y críticos musicales que ayudan a comprender la magnitud del éxito de ‘Las Primeras’.

En este trabajo audiovisual, realizado durante más de dos años, cuentan su historia de superación en una industria musical en la que no es fácil triunfar mundialmente y mucho menos mantenerse durante más de veinte años como siguen haciendo las K-Narias.

El documental se emitirá próximamente en Televisión Canaria.