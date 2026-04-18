‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’ celebra 100 programas emitidos entre risas y multiversos junto al artista Pablo Carbonell

El programa de Televisión Canaria presenta una entrega especial tras 5 temporadas en antena este domingo a las 23:55 horas

El late night de Televisión Canaria ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’ alcanza este domingo 19 de abril su programa número 100 con una entrega especial presentada por Aarón Gómez y marcada por la participación de todos los artistas colaboradores del espacio. La cita, que dará comienzo a las 23:55 horas, contará además con la visita de Pablo Carbonell, polifacético músico, actor y humorista que ya visitó el programa en su primera temporada y que regresa ahora para sumarse a esta celebración.

Pablo Carbonell, cantante de Los Toreros Muertos, presentará su obra de teatro “Género de dudas”. Además, participará activamente en la temática de la noche; los multiversos. En este juego de realidades paralelas, tanto el invitado como el equipo de humoristas intercambiarán sus papeles en varias improvisaciones cómicas.

‘Una mala noche’ cumplirá este domingo 19 de abril 100 programadas emitidos.

Imágenes del programa, que contó con la participación del artista Pablo Carbonell.

La entrega contará asimismo con la sección Talent Chou, liderada por la colaboradora Ninfa, en la que participarán cuatro artistas destacados en canto, baile, magia y humor, elevando el ritmo y frescura del plató que cada semana se convierte en una auténtica fiesta televisiva.

El equipo de colaboradores del programa, formado por Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Rosario Pardo, Ninfa, Satomi Morimoto, Roberto Kamphoff, Sarah Lómore y Cristito, participará al completo en esta edición pensada para celebrar el centenario de emisiones, una cifra que consolida este formato en Televisión Canaria en la noche de los domingos.

Cinco temporadas con invitados destacados

Tras cinco temporadas en la parrilla de la cadena autonómica, por el plató de ‘Una mala noche’ han pasado figuras de relevancia nacional como José Mota, Ismael Serrano, Paz Padilla, Javier Fesser o María Galiana. El formato también ha servido de escaparate para el talento del Archipiélago, contando con la presencia de nombres como Ignatius Farray, Álex García, Cristina Ramos o el grupo Efecto Pasillo, consolidándose como un referente del entretenimiento televisivo cada domingo por la noche en las Islas.