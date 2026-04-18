El programa de Televisión Canaria retransmite en directo el Campeonato de Canarias de selecciones juveniles este domingo 19 de abril, desde las 11:00 horas, en la TDT, Deportes de YouTube, Canarias-Play y rtvc.es

El equipo de ‘Terrero y Gloria‘ se desplaza este domingo 19 de abril al norte de Tenerife para ofrecer en directo, a partir de las 11.00 horas, la gran final del 40º Torneo Pancho Camurria, el Campeonato de Canarias de selecciones insulares de categoría juvenil, a través del canal TDT, de Deportes de TVC en YouTube, la plataforma Canarias Play y web rtvc.es.

Especial ‘Terrero y Gloria’ para la Gran Final del 40º Torneo Pancho Camurria 2026.

Se trata del torneo de selecciones más prestigioso y antiguo de la lucha canaria que lleva el nombre de una de las mayores leyendas de los terreros y cuyo legado llega hasta nuestros días, Francisco Marrero Gutiérrez, conocido por `Pancho Camurria´. Además, en esta edición especial por su 40º aniversario, la competición se ha celebrado en dos sedes de Tenerife: la fase previa que tuvo lugar en el terrero Santiago Yanes en el Puerto de la Cruz y la gran final, este domingo, en el terrero José Álvarez Gutiérrez de Santa Úrsula.

El espectáculo en la arena está garantizado con los mejores bregadores juveniles y para no perder detalle alguno, el especial de Televisión Canaria arranca con la cobertura de la previa del encuentro desde un set especial instalado en la misma arena del terrero de Santa Úrsula con la narración que correrá a cargo del director de ‘Terrero y Gloria’ Willy Rodríguez Calero y con los comentarios de David Yanes.

Entrevista a puntales

Las entrevistas a pie de terrero estarán a cargo de Jorge Benítez y para acompañar en esta cita tan especial a los futuros puntales de la arena el programa cuenta con un comentarista de lujo, Juan Espino Dieppa ‘El Trota’. ​ En esta edición, el Grupo A lo integran las selecciones de Gran Canaria, La Palma y El Hierro -por segundo año consecutivo desde 2018- mientras que en el Grupo B compiten Lanzarote y Fuerteventura y Tenerife, esta última defensora del título y campeona de las últimas cuatro ediciones del citado torneo.

En el programa especial de este domingo, ‘Terrero y Gloria’ ofrecerá un amplio resumen de todos los encuentros de la primera fase de la competición, todo lo ocurrido en los cruces de semifinales. Además de una previa de la gran final, reportajes exclusivos, un histórico de la figura de Pancho Camurria, las estadísticas de las 40 ediciones anteriores, las opiniones de los protagonistas y la gran final de este año 2026 entre las dos mejores selecciones juveniles de Canarias.