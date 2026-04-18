El programa de Televisión Canaria analiza este domingo, a las 13:30 horas, por qué ambas se sitúan a la vanguardia en innovación tecnológica y preservación ambiental
`Canarias Futura´ estrena un nuevo episodio donde revela cómo Lanzarote y La Graciosa se han convertido en laboratorios de innovación tecnológica y preservación ambiental. Bajo la conducción de Yaiza Díaz, el espacio de Televisión Canaria recorre este domingo 19 de abril, a partir de las 13:30 horas, ambas islas para mostrar por qué se sitúan a la vanguardia.
En su recorrido por Lanzarote, una isla convertida en el laboratorio natural más parecido a Marte, el programa descubre por qué astronautas y científicos se desplazan hasta aquí para entrenar y qué secretos esconde su subsuelo a través del tubo volcánico de la Atlántida. Pero, además, muestra cómo se sitúa a la vanguardia de las energías verdes gracias a la climatización geotérmica de un hospital público y contará con el testimonio de expertos en geotermia de Canarias.
En esta entrega, también se exploran las nuevas soluciones para el futuro del agua como una desaladora destinada al riego agrícola, y el potencial de la ceniza volcánica para proteger los cultivos, y se pone en valor el talento local con una finca de tuneras que colabora con una reconocida marca de cosmética en la creación de productos faciales de alta calidad.
Posteriormente, `Canarias Futura´ da un salto hasta La Graciosa, una isla pequeña en tamaño pero grande en ideas para conocer el futuro del agua con los proyectos de autosuficiencia energética e hídrica mediante placas fotovoltaicas y una futura desaladora alimentada por energía solar que impulsa el colectivo ciudadano `El Sol de La Graciosa´.
Calidad del aire
En la octava isla se descubre cómo se mide la calidad del aire y qué revelan estos datos sobre la salud ambiental de Canarias para, finalmente, en la biodiversidad marina con el proyecto de conservación del tiburón ángel y la exploración de los montes submarinos cercanos, considerados auténticos laboratorios naturales de gran valor científico.
Con esta entrega, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera en el Archipiélago, acercando a la audiencia una mirada rigurosa y accesible sobre cómo se investiga, se crea y se construye el futuro desde Canarias