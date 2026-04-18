​El programa de Televisión Canaria analiza este domingo, a las 13:30 horas, por qué ambas se sitúan a la vanguardia en innovación tecnológica y preservación ambiental

`Canarias Futura´ estrena un nuevo episodio donde revela cómo Lanzarote y La Graciosa se han convertido en laboratorios de innovación tecnológica y preservación ambiental. Bajo la conducción de Yaiza Díaz, el espacio de Televisión Canaria recorre este domingo 19 de abril, a partir de las 13:30 horas, ambas islas para mostrar por qué se sitúan a la vanguardia.

En su recorrido por Lanzarote, una isla convertida en el laboratorio natural más parecido a Marte, el programa descubre por qué astronautas y científicos se desplazan hasta aquí para entrenar y qué secretos esconde su subsuelo a través del tubo volcánico de la Atlántida. Pero, además, muestra cómo se sitúa a la vanguardia de las energías verdes gracias a la climatización geotérmica de un hospital público y contará con el testimonio de expertos en geotermia de Canarias.

​En esta entrega, también se exploran las nuevas soluciones para el futuro del agua como una desaladora destinada al riego agrícola, y el potencial de la ceniza volcánica para proteger los cultivos, y se pone en valor el talento local con una finca de tuneras que colabora con una reconocida marca de cosmética en la creación de productos faciales de alta calidad.

`Canarias Futura´ recorre Lanzarote y La Graciosa, convertidas en laboratorios de otros mundos. RTVC.

Posteriormente, `Canarias Futura´ da un salto hasta La Graciosa, una isla pequeña en tamaño pero grande en ideas para conocer el futuro del agua con los proyectos de autosuficiencia energética e hídrica mediante placas fotovoltaicas y una futura desaladora alimentada por energía solar que impulsa el colectivo ciudadano `El Sol de La Graciosa´.

Calidad del aire

En la octava isla se descubre cómo se mide la calidad del aire y qué revelan estos datos sobre la salud ambiental de Canarias para, finalmente, en la biodiversidad marina con el proyecto de conservación del tiburón ángel y la exploración de los montes submarinos cercanos, considerados auténticos laboratorios naturales de gran valor científico.

Con esta entrega, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera en el Archipiélago, acercando a la audiencia una mirada rigurosa y accesible sobre cómo se investiga, se crea y se construye el futuro desde Canarias