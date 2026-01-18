Kassius Robertson nuevo refuerzo del Dreamland Gran Canaria

El canadiense, Kassius Robertson, con amplia experiencia en la Liga Endesa, se unirá a las filas de Jaka Lakovic

Kassius Robertson es nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria, después de que club y jugador llegaran a un acuerdo para unir sus caminos lo que resta de temporada.

Robertson llega procedente del Lokomotiv Kuban ruso, club con el que firmó el pasado verano, y con el que venía firmando 8,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,7 asistencias por encuentro. El canadiense aterrizará en los próximos días en la isla, con la intención de que se pueda sumar a la disciplina amarilla esta próxima semana.

Los inicios de Kassius Robertson

El escolta canadiense, con pasaporte jamaicano, completó su periplo universitario en la NCAA en las modestas universidades de Canisius (Nueva York) y Missouri, después de destacar en Canadá siendo compañero de Andrew Wiggins. Tras no ser elegido en el Draft de la NBA de 2018, Robertson arrancó con su carrera profesional en Alemania.

El escolta comenzó su andadura europea en las filas del Medi Bayreuth de la Bundesliga alemana, equipo en el que disputó la temporada 2018/19. Al año siguiente, Robertson haría las maletas para marcharse hasta el norte de Italia. El canadiense firmaría por el Fortitudo Pallacanestro Bologna, donde dejaría grandes actuaciones sobre la pista y donde conseguiría unos números más que notables, con unos promedios de 14.1 puntos, 2.8 rebotes y 1.6 asistencias, con un 42% de acierto desde el triple.

Su trayectoria en la Liga Endesa

El buen nivel demostrado en Italia le permitiría fichar por el Monbus Obradoiro de la Liga Endesa. Ya en tierras gallegas, Robertson se convirtió en una pieza fundamental a las órdenes de Moncho Fernández, registrando 15.2 puntos, 2.7 asistencias, 1.7 rebotes y 11.5 de valoración en su primera campaña con la elástica del Monbus Obradoiro, a lo que se suma un 41.6% en T3.

El escolta canadiense dejó actuaciones para el recuerdo, como los 44 puntos que le endosó al Baskonia en Liga Endesa. Robertson demostró su potencial anotador durante dos cursos en Fontes do Sar antes de firmar por Valencia Basket para jugar la campaña 23/24, y de incorporarse a Joventut para jugar la pasada temporada 24/25. Este pasado curso el canadiense brilló de verdinegro, promediando 14,6 puntos, 2,7 asistencias y 2,4 rebotes en competición doméstica. En total, acumula 146 partidos entre Liga Endesa y Copa del Rey, promediando 14,3 puntos con un 40% de acierto en el triple, y 2,6 asistencias.