En mayo el Gobierno sacó adelante esta propuesta de la jubilación anticipada no antes de los 52 años para actividades penosas y peligrosas

Informa: RTVC.

Los sindicatos piden a la patronal hotelera que las camareras de piso estén en el listado de oficios con jubilación anticipada. Un reclamo que llevan haciendo desde hace tiempo y que se ha hecho oficial tras la aprobación del Estado en el mes de mayo.

En Canarias, más de 18.000 camareras de piso padecen alguna enfermedad relacionada con su trabajo. El texto aprobado por el gobierno nacional establece que las actividades penosas y peligrosas podrán jubilarse no antes de los 52 años.

Las Kellys y los sindicatos que las representan piden a la patronal hotelera que firme la petición sectorial necesaria para hacer posible la jubilación anticipada.

Todos los colectivos con condiciones laborales especialmente vulnerables para la salud de los trabajadores podrán jubilarse sin recorte de pensión en 2026.

Reivindicación de las Kellys

El cambio llega tras la aprobación en mayo del Real Decreto que regula los supuestos para acceder a los coeficientes reductores y optar a la jubilación anticipada.

Esta medida fue pactada con sindicatos y patronal para los trabajadores que desarrollan su profesión en ocupaciones excepcionalmente penosas, peligrosas o insalubres. En este sentido, se refieren a actividades laborales con alto índice de morbilidad o mortalidad. Aquellos que no puedan beneficiarse de una mejora de sus condiciones de trabajo podrán disfrutar de un anticipo de su edad ordinaria de jubilación

Las Kellys llevan años luchando por el reconocimiento de su trabajo como penoso para poder jubilarse antes de la edad legal.