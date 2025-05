Keyna Falcón, asesora inmobiliaria: «Los anuncios de alquiler no duran ni dos horas»

La experta ha explicado, en La Radio Canaria, que los alquileres de las Islas están marcados los altos precios, la escasa oferta y la alta demanda

«Si publicamos un anuncio de un alquiler, lo tenemos que quitar en menos de dos horas porque nos hablan más de cien personas». Así lo ha revelado Keyna Falcón, asesora de la inmobiliaria ERA, en una entrevista en ‘Canarias al Cierre’, programa de La Radio Canaria. Y es que conseguir una vivienda de alquiler en el territorio regional es casi una misión imposible por los altos precios, la escasa oferta y la alta demanda. De hecho, ambas capitales canarias se encuentran por encima de la media estatal — este hecho se produjo tanto ahora como en 2024 —, situándose entre las ciudades con más demanda del país.

Asimismo, la compraventa de viviendas se ha disparado en Canarias. El Archipiélago cerró marzo con un crecimiento del 40,6% y contabilizó 62.808 operaciones, el mayor dato para este mes desde 2007. Esto se debe a las bajadas de los tipos de interés y al abaratamiento de la financiación. Sin embargo, Canarias fue la región donde menos creció la compraventa de viviendas en marzo, en concreto, lo hizo un 1,8%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este nuevo incremento, el más alto en lo que va de 2025, la compra de viviendas no crecía a un ritmo tan elevado desde octubre de 2024 y encadena así su novena subida consecutiva. Este aumento se produce después de que la compraventa de viviendas arrancase 2025 con una subida del 11%, hasta las 60.650 transacciones en enero, y de que en febrero acentuara su incremento al 13,9% con 59.682 operaciones. Si se compara con el mes anterior, las transacciones de vivienda suavizaron su subida al 5,2%. Gracias a la pronunciada alza de marzo, las compraventas crecieron un 20,7% en el primer trimestre del año.

Los canarios prefieren comprar viviendas nuevas frente a las de segunda mano

Por tipo de vivienda, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más crecieron, un 64,2 %, con 14.562 operaciones, la cifra más elevada en un mes de marzo desde 2011. De esta forma, encadenan 10 meses al alza. Por su parte, las de segunda mano -que siguen siendo las más numerosas al concentrar casi el 77 % del total- crecieron en marzo un 34,8 % hasta las 48.246 unidades. Se trata del máximo en un mes de marzo desde que en 2007 comenzó la serie del INE, que elabora esta estadística a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad.

Con este nuevo incremento, la compra de vivienda usada encadena siete meses con tasas positivas. Por régimen de vivienda, la libre sumó en marzo 58.568 transacciones, más del 93 % del total, y se anotó una subida del 41 % interanual. En el caso de la protegida, las compraventas crecieron un 35,8 %, hasta las 4.240 operaciones.

Las inmobiliarias canarias denuncian la existencia de más de 220.000 viviendas vacías en las Islas

No obstante, tal y como ha detallado Falcón, «no hay stock». En otras palabras: no hay suficiente oferta de viviendas para tanta demanda. «Los bancos ofrecen hipotecas y créditos, pero no hay tanto productor… Por lo tanto, los compradores están a la caza de casas, lo que hace que incremente el precio de la vivienda», ha declarado, para luego apostillar que dicho aumento del precio «seguirá creciendo en los próximos años».

La asesora inmobiliaria de ERA ha incidido en que, en la actualidad, existen más de 220.000 viviendas vacías. De ellas, según ha detallado Keyna Falcón, «algunas no son habitables, pero hay otras muchas que sí y que sus propietarios han decidido no ponerlas en alquiler o en venta». «Es un grave problema», ha insistido, que se agrava por el miedo de los propietarios a la okupación y por la «sensación de desprotección legal». En este sentido, Falcón ha reiterado la importancia de la construcción de vivienda protegida por parte de las instituciones públicas. «Hay varias herramientas para encontrar una solución, pero falta producto para ofrecer en la actualidad», ha dicho la asesora inmobiliaria.