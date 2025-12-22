Este miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, Televisión Canaria invita a los espectadores a disfrutar de una noche especial de humor y música con sello canario

Televisión Canaria invita a celebrar la Navidad con humor, música y mucho talento canario. El miércoles 25 de diciembre, a partir de las 20:50 horas, la cadena propone una noche especial que arranca con el espectáculo de comedia ‘Entradas ProhiVidas’, protagonizado por Kike Pérez, y continúa, a las 22:30 horas, con el especial musical ‘Nia canta Navidad’.

Entradas ProhiVidas

En este espectáculo grabado en el Auditorio Alfredo Kraus, el humorista y actor lanzaroteño Kike Pérez se pregunta, con su ironía habitual, si al llegar a los cuarenta se alcanza la cima… o directamente el abismo. Una reflexión en clave de comedia sobre la llamada crisis de laos 40, llevada al absurdo como estrategia de supervivencia.

Muchos hombres, y alguna que otra espectadora también, se verán reflejados en este retrato generacional que juega con las contradicciones de una etapa vital marcada por el deseo de seguir siendo joven y la evidencia de que el cuerpo (y la agenda) ya no acompañan igual.

“Los cuarenta son los nuevos veinte, son los jueves de la edad, justo en el medio”, explica Kike Pérez, en un monólogo que alude, entre risas, a todo aquello que la edad empieza a prohibir. Humor cercano, cotidiano y muy nuestro para abrir la noche con carcajadas.

Nia canta Navidad

La música toma el relevo con Nia, una de las voces canarias con mayor proyección del panorama actual, que invita al público a recorrer las canciones más populares de la Navidad desde una mirada fresca y contemporánea. Villancicos y clásicos universales se reinventan aquí con ritmos latinos, energía y emoción, en un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

Con carisma, potencia vocal y un cuidado trabajo estético, Nia fusiona tradición y modernidad en un repertorio que incluye temas como ‘Noche de paz’, ‘Todo lo que quiero eres tú’, ‘Jingle Bell Rock’ o ‘Blanca Navidad’, adaptados a la salsa y otros sonidos actuales. Una propuesta que reivindica el talento joven de Canarias, orgulloso de sus raíces y abierto al mundo.