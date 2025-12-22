El I Premio ‘Centenario del Pleito de La Aldea es una iniciativa cultural que une memoria histórica, creación literaria e identidad aldeana a través de la palabra y la ilustración

La sala de cuarterías del Teatro Cuyás, en Las Palmas de Gran Canaria, acogió este miércoles, 17 de diciembre, el acto de entrega del I Premio ‘Centenario del Pleito de La Aldea’ de Narrativa e Ilustración, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás para conmemorar uno de los episodios históricos más significativos del municipio a través de la creación literaria y artística.

La Aldea de San Nicolás entrega el I Premio ‘Centenario del Pleito de La Aldea’ de Narrativa e Ilustración. Cedida por el Ayuntamiento de La Aldea.

El acto estuvo presidido por el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, quien además ejerció como presidente del jurado del premio, y contó con la participación del concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, así como de Plácido Checa, vocal del jurado, y Raquel Acereda, en representación de Cam-PDS Editores / CanariaseBook, entidad editora de las obras galardonadas.

Durante su intervención, el alcalde destacó el valor cultural y simbólico de esta convocatoria. “Este premio nace con la vocación de mantener viva la memoria colectiva de La Aldea y de su Pleito, un proceso histórico que define nuestra identidad como pueblo luchador, pero también con la intención de acercarlo a nuevas generaciones a través de la literatura y la ilustración”, señaló Pedro Suárez, quien agradeció la participación y el alto nivel de las obras presentadas.

Por su parte, Hernández, subrayó la importancia de unir historia y creación artística. “La cultura es una herramienta fundamental para comprender nuestro pasado y proyectarlo hacia el futuro. Con este premio hemos logrado que el Pleito de La Aldea se reinterpreteo desde miradas diversas, actuales y muy enriquecedoras”, afirmó, destacando además la calidad literaria de los textos y el trabajo de ilustración que los acompaña.

Novela corta y relato

Tras las intervenciones institucionales, se procedió a la lectura del acta del jurado y a la entrega de diplomas y ejemplares de los libros correspondientes a las dos modalidades del certamen: novela corta y relato. Todas las obras las ilustró Pablo Martín Vega, ganador de la modalidad de ilustración, quien se encargó de dar unidad visual a los textos premiados.

En la modalidad de novela, el jurado concedió el premio a Perros y monedas, de Pablo Ramos Infante, una obra que ofrece una visión satírica y humorística del Pleito de La Aldea, combinando elementos históricos, mitológicos y del habla popular canaria.

En la modalidad de relato, el primer premio recayó en El fotógrafo, de Pino Navarro Almeida, una narración ambientada en 1980 que conecta una historia familiar con los episodios más duros del Pleito. El primer accésit fue para A poder que yo pueda, de Teresa Hernández Montesdeoca, un relato histórico-literario centrado en la figura de Seña Menora y la represión sufrida por los aldeanos. El segundo accésit lo obtuvo Cicatrices, de Lola Quintana Sánchez, una historia que enlaza el pasado del Pleito con realidades migratorias actuales, mientras que el tercer accésit fue para Guacimara, una casa en el barranco y un secreto desvelado, de Fátima Luján Falcón, un relato de memorias familiares y documentos históricos del siglo XVII.

Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se valora muy positivamente la acogida de este primer certamen, que consolida el compromiso municipal con la cultura, la historia local y la promoción de la creación literaria vinculada a la identidad aldeana.

