La Radio Canaria se traslada al IES El Tanque para celebrar el Día de la Radio con los escolares

El programa ‘La Alpispa’ conectará en directo con emisoras de radio de varios centros escolares del Archipiélago

La Radio Canaria celebrará el Día de la Radio con un monográfico especial del programa ‘La Alpispa‘ que tendrá como protagonistas a los alumnos del IES del Tanque, Tenerife, el próximo viernes 13 de febrero de 11:00 a 13:00 horas. La programación en este día tan especial estará cargada de alusiones a la importancia y evolución de este medio de comunicación a lo largo de su historia, una jornada que se desarrollará desde la emisora de radio del propio centro escolar.

Eugenio González y Mercedes Martín, copresentadores del magacine La Alpispa de La Radio Canaria.

Los estudiantes colaborarán con los presentadores de La Alpispa, Eugenio González y Mercedes Martín, en la retransmisión del programa de La Radio Canaria y pondrán en práctica sus conocimientos del medio y quizás entre ellos se encuentre parte de la cantera de los futuros profesionales. El IES El Tanque es uno de los centros escolares de Canarias que dispone de una emisora de radio, que utilizan como herramienta educativa.

«Cada vez es más frecuente que los centros educativos tengan emisora de radio. Como vehículo de transmisión de conocimientos es muy provechoso para la enseñanza en las aulas y para adquirir habilidades comunicativas», señala Mercedes Martín.

El magacine ‘La Alpispa’, en plena emisión en directo pulsando la calle.

Curiosidades del Carnaval

En el transcurso del programa de ‘La Alpispa‘, alrededor de dos horas, se desvelarán curiosidades de los carnavales del norte de Tenerife y, además, participará alumnado que destaca por talentos como el musical o el académico.

«Y como homenaje al Día de la Radio, durante toda la programación de La Radio Canaria habrá menciones y contenidos sobre la importancia de este medio de comunicación que ha sabido mantenerse como referente informativo por su inmediatez y rigor», concluye Mercedes Martín.