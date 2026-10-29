La Banda de Música de Moya, el ciclo de órgano histórico y el tributo a Lorca protagonizan ‘Noveno Auditorio’

El espacio cultural de La Radio Canaria, dirigido y presentado por Rubén Mayor, emite este jueves a las 21:00 horas un episodio centrado en el patrimonio musical y las artes escénicas de las Islas

La Radio Canaria emite este jueves, 29 de octubre, a las 21:00 horas, una nueva entrega de ‘Noveno Auditorio‘, el espacio radiofónico dedicado a la divulgación de la música clásica, el talento regional y los grandes compositores de la historia.

En esta edición, el programa contará en su bloque central con la visita del investigador Octavio Suárez García, quien presenta su libro dedicado a la Banda de Música de Moya. Suárez repasará los 125 años de historia de la agrupación y analizará cómo el surgimiento de estas formaciones entre finales del siglo XIX y principios del XX impulsó un proceso de democratización cultural, trasladando la música desde los entornos eclesiásticos y militares hacia la sociedad civil.

Imagen de archivo de la Banda de Música de Moya

Teatro Pérez Galdós y el ciclo de órgano histórico

Dentro del espacio Agenda para 5 sentidos, el programa recibirá a la Maestra Isabel Costes, encargada de detallar las claves del espectáculo «Lorca desde Dámaso», que se escenifica el próximo 31 de octubre en el Teatro Pérez Galdós a partir de la simbiosis entre la obra de Federico García Lorca y la visión artística de Pepe Dámaso.

Asimismo, ‘Noveno Auditorio’ prestará especial atención a la décima edición del Ciclo de Órgano Histórico de Canarias Ars Organorum, iniciativa impulsada por la Fundación CajaCanarias para recuperar y poner en valor estos instrumentos. El espacio detallará los cuatro recitales programados en diversas parroquias de Tenerife durante el mes de noviembre, comenzando el sábado 7 en La Orotava con la participación del organista Bernard Foccroulle, al que se sumarán intérpretes internacionales como Joan Boronat Sanz, el dúo formado por Michel y Yasuko Bouvard, y Andrea Marcon.

La selección de Paco Grimón en ‘El Atril’

El cierre de la emisión llegará como es costumbre de la mano del Paco Grimón en la sección El atril, donde ofrecerá una cuidada selección de grabaciones musicales para los oyentes.

Con la difusión de ‘Noveno Auditorio’, La Radio Canaria reafirma su compromiso con la divulgación de la música clásica y el apoyo a los principales talentos, formaciones y creadores del patrimonio cultural de las Islas.