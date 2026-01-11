Estos talleres proponen un acercamiento a la xilografía desde el uso de reservas y plantillas, así como la experimentación con impresiones

La Casa de Colón y el Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria acogerán este enero y el próximo de febrero el programa denominado ‘De matrices, tórculos y estampas’, una propuesta formativa dedicada a la iniciación en las principales técnicas del grabado.

Casa Colón en Las Palmas de Gran Canaria. Archivo.

Personas participantes

El ciclo, compuesto por seis actividades especializadas, permitirá a las personas participantes acercarse, desde una perspectiva «práctica y contemporánea», a disciplinas como la xilografía, la linoleografía, el grabado calcográfico, la serigrafía, la fotolitografía y la monotipia, según ha detallado el Cabildo grancanario en una nota.

El programa se desarrollará a lo largo de varias semanas, alternando sedes entre la Casa de Colón y el Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria ubicado en la zona de Tafira Baja, y estará impartido por artistas y docentes con amplia trayectoria.

Conocimientos técnicos

Asimismo, cada propuesta ofrecida en el programa ha sido diseñada como una experiencia de aprendizaje progresivo, orientada tanto a personas sin experiencia previa como a quienes deseen ampliar sus conocimientos técnicos y creativos.

El ciclo se iniciará con ‘Introducción a la xilografía. Exploraciones más allá de la gubia’, impartido por la artista gráfica Elia Verona, que se desarrollará desde el martes 13 hasta el 15 de enero, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en el Taller de Grabado.

Uso tradicional de la gubia

Esta actividad propone un acercamiento a la xilografía desde el uso de reservas y plantillas, así como la experimentación con impresiones múltiples en color sobre papel y tela, sin centrarse exclusivamente en el uso tradicional de la gubia.

Sin embargo, del martes 20 al jueves 22 de enero, de 17:00 a 20:00 horas, la Casa de Colón acogerá ‘Linoleografía y collagraph’, a cargo de Leiko García.

Grabado en relieve

Este taller se centrará en los procedimientos del grabado en relieve y en su evolución hacia lenguajes contemporáneos, explorando variaciones de soporte y técnicas de estampación que amplían las posibilidades expresivas de la gráfica actual.

La programación continuará con ‘Iniciación al grabado calcográfico’, impartido por Palma E. Christian, del martes 27 al viernes 30 de enero, de 10:00 a 13:00 horas, en el Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria.

Durante esta actividad se abordarán técnicas como la punta seca, el aguafuerte y la aguatinta, así como los procesos de preparación de matrices metálicas, entintado y estampación, permitiendo a los participantes crear una pequeña serie de grabados propios.