El Plan de Acción 2026 impulsa investigación, formación y turismo rural, e incluye eventos internacionales y microcredenciales universitarias

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias aprueba su Plan de Acción 2026. Europa Press

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias ha dado luz verde a su Plan de Acción 2026, un documento estratégico que consolida el agroturismo y el enoturismo como motores de innovación, cohesión territorial y desarrollo sostenible en el archipiélago.

La aprobación se realizó en la Comisión Mixta celebrada en la Universidad de La Laguna (ULL), con la participación de representantes de la ULL, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y la Fundación General de la ULL, dando continuidad a los avances del año anterior y fortaleciendo la proyección académica, territorial e institucional de la Cátedra.

Entre las líneas estratégicas del plan destacan el fortalecimiento de la investigación aplicada, la transferencia de conocimiento, la formación especializada y la sensibilización social, con especial atención al sector primario y su vinculación con el turismo.

Renovación del Consejo Asesor de la Cátedra

El plan contempla la participación activa de jóvenes investigadores, la consolidación de grupos de investigación interdisciplinar, la celebración del ‘XI Encuentro Internacional de AgroEnoturismo de Canarias’ en El Hierro, la organización de la jornada del ‘Día Internacional de la Mujer Rural’ y la puesta en marcha de microcredenciales universitarias en vitivinicultura, enoturismo y gastronomía.

Asimismo, se anunció la renovación del Consejo Asesor de la Cátedra, incorporando a Noelia Cruz Pérez, Profesora Ayudante Doctora del área de Ingeniería Agroforestal de la ULL, fortaleciendo el perfil técnico-científico del organismo.

La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la ULL, Isabel Karely León Pérez, destacó que el plan “refuerza el papel de la universidad como agente activo de conexión entre conocimiento académico y necesidades del territorio”. Por su parte, Luis Arráez Guadalupe, director del ICCA, subrayó que la Cátedra es “una herramienta estratégica para alinear calidad agroalimentaria, innovación y promoción territorial”.

El director de la Fundación General de la ULL, Julio Brito, señaló que el plan “consolida un modelo de colaboración institucional eficaz, transformando conocimiento universitario en proyectos con impacto social, económico y territorial”. Jesús Enrique de las Heras Roger, director de la Cátedra, afirmó que esta hoja de ruta “conecta universidad, territorio y sector productivo, generando conocimiento útil para el desarrollo rural y turístico de Canarias”.